La provincia di Piacenza è al centro di cronache che stanno creando profonda ansia tra gli amanti degli animali. In pochi mesi, un numero insolitamente alto di gatti, sia domestici che randagi, è svanito nel nulla tra Niviano e i comuni limitrofi. L'unico indizio ritrovato finora è un testa di felino rinvenuta in un terreno agricolo adiacente al luogo delle scomparse ma nessuna traccia aggiuntiva.

Negli scorsi giorni, sul posto è giunto Davide Celli ricercatore, attivista per i diritti degli animali e consigliere di Europa Verde del Comune di Bologna, esperto di casi analoghi già avvenuti nel bolognese, Reggio Emilio, Parma e Taranto, che ha già avviato le indagine sostenuto dai Carabinieri di Rivergaro e ha ascoltato alcune testimonianze ma quello di Niviano è un caso che "non ha precedenti".

Da Borgo Castello a Ottavello, il fenomeno non si ferma: si temono predatori o ‘mano umana’'

Sale la preoccupazione tra i residenti di Niviano, nel Piacentino, a causa di una serie inquietante di sparizioni di gatti domestici e randagi. Il fenomeno, concentrato nel quartiere di Borgo Castello ma ora in espansione verso zone vicine come Ottavello, non accenna a fermarsi: si contano almeno dieci gatti spariti nel nulla negli due mesi, per un totale che supera i quindici animali dall'inizio dell'estate.

Le modalità delle sparizioni destano il maggiore allarme. A differenza di quanto avviene normalmente con gli animali che si allontanano, nessuno dei gatti scomparsi è mai stato ritrovato, né vivo né morto.

Non ci sono tracce che possano ricondurre a incidenti stradali o a un naturale cambio di famiglia.

Colpa di volpi, predatori o "mano umana"?

Difficile per ora stabilire con certezza la causa di queste misteriose sparizioni. Le ipotesi sul tavolo sono essenzialmente due.

La prima vede coinvolti i predatori: la presenza di volpi, e in misura minore di lupi, sarebbe stata accertata nella zona di Niviano e Borgo Castello, anche grazie all'uso di fototrappole. Tuttavia, il fatto che non siano mai state ritrovate tracce di predazione o resti degli animali rende questa ipotesi non sufficiente a spiegare tutti i casi.

La seconda e più inquietante ipotesi è che ci sia la "mano umana" ovvero che qualche persona ce l'abbia a morte con questi animali".

Una speculazione che, seppur senza prove, nasce dalla metodicità e dalla totale assenza di ritrovamenti che circonda ogni singolo caso, alimentando il timore che qualcuno stia intenzionalmente rimuovendo i gatti dalla circolazione.