Non si ferma la scia di sangue e distruzione nella Striscia di Gaza, in attesa che l'accordo di pace proposto da Trump trovi uno sbocco reale e che anche Hamas dia una risposta sui 20 punti. Intanto Gaza City si continua a morire. I social media e i canali di comunicazione che si occupano di Medioriente continuano a rilanciare notizie di tragiche morti.

In particolare, in queste ore viene ripresa la notizia rilanciata dalla Protezione Civile presente nella Striscia di Gaza di un altro terribile delitto che sarebbe stato commesso dai soldati dell'esercito israeliano.

Anche in un recente passato, in più occasioni, chi opera a Gaza City ma anche in altre località della Striscia, come nella zona del valico di Rafah, ha denunciato come l'Idf non si faccia troppi scrupoli a sparare anche sulla folla e sui soccorritori, accuse che Israele non ha mai con convinzione respinto al mittente.

La morte di un soccorritore in una scuola di Gaza City

Un episodio gravissimo si è verificato alla scuola Al-Falah nel quartiere Al-Zaytoun di Gaza City: qui, questa mattina, l'esercito ha sparato verso gli operatori della Protezione Civile, colpendone a morte uno di loro. La vittima si chiamava Monther Dahshan. Secondo la ricostruzione fatta dalla Protezione Civile, il giovane operatore si era recato con altri presso la scuola, che nel corso della notte era stata presa di mira dall'esercito israeliano.

Sempre la Protezione Civile aveva già accusato l'esercito israeliano di aver "deliberatamente" attaccato e ferito sette dei suoi dipendenti e non si tratta di un episodio isolato. Dall'inizio delle ostilità contro la Striscia di Gaza, almeno 39 soccorritori sono stati uccisi in attacchi israeliani, 28 dei quali mentre lavoravano sul campo, altri 11 si trovavano in servizio presso il quartier generale e sono stati colpiti proprio là. Il caso più grave riguarda sei operatori uccisi lo scorso marzo a Rafah, nel sud di Gaza, insieme a nove paramedici, mentre si dirigevano verso una casa bombardata.

Ostacoli nel recupero dei corpi e nel soccorso dei feriti da parte dell'esercito israeliano

Queste pratiche violano in maniera palese e plateale il diritto internazionale umanitario, che invece garantisce una protezione speciale al personale medico e di soccorso durante i conflitti armati, poiché non possono essere considerati parti in causa.

In queste ore, vengono poi denunciati gli ostacoli nel recupero dei corpi e nel soccorso dei feriti che quotidianamente vengono perpetrati da parte dell'esercito israeliano. Secondo Fares Afana, direttore dei servizi di emergenza e delle ambulanze di Gaza City e del nord di Gaza, ci sono decine di cadaveri abbandonati per le strade.

I corpi privi di vita di civili gazawi colpiti dal fuoco dell'esercito israeliano si trovano nei quartieri come Sabra, Tal al-Hawa, al-Shati e Sheikh Radwan. Secondo la denuncia, sarebbe impossibile avvicinarsi senza rischiare di essere colpito da soldati Idf, ma non è l'unica denuncia di queste ore. Afana sostiene che molte persone rimangono intrappolate sotto le macerie delle case distrutte, e che le squadre della Protezione Civile sono impossibilitate a raggiungerle.

Dalla Protezione Civile, non solo confermano, ma evidenziano anche come qualsiasi tentativo di richiesta di coordinamento con le truppe israeliane viene puntualmente respinto, mettendo in una grave situazione la popolazione civile.