Il bassista e cofondatore dei Kiss, Gene Simmons, è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Malibu, in California, dopo essere svenuto mentre era alla guida. Il musicista, 76 anni, si è schiantato con il suo SUV contro un’auto parcheggiata, ma ha rassicurato subito i fan sulle sue condizioni di salute. È stato poi ricoverato in ospedale dopo l’incidente.

Incidente per Gene Simmons

La notizia dell'incidente ha svelato che il tutto è avvenuto quando Simmons ha perso conoscenza al volante del suo Lincoln Navigator. Dopo l'accaduto, è stato immediatamente ricoverato in ospedale per accertamenti e per un breve ricovero.

Una volta dimesso, ha voluto tranquillizzare i suoi sostenitori direttamente sui social media e ha anche scherzato su quanto accaduto: "Grazie a tutti per i gentili auguri", scrive Simmons. "Sto benissimo. Ho avuto un piccolo tamponamento, capita! Soprattutto a quelli di noi che sono pessimi guidatori… e io sono uno di loro. Va tutto bene". E sempre sui social, il bassista ha scherzato sull'evento pubblicando una vignetta ironica.

Le possibili cause

La moglie di Simmons, Shannon Tweed, ha fornito ulteriori dettagli, spiegando che l'auto del musicista ha attraversato diverse corsie prima di colpire il veicolo in sosta. Tweed ha ipotizzato che il malore possa essere collegato a un recente cambiamento nella terapia farmacologica del marito, suggerendo una causa medica all’origine dell’incidente, e non una semplice distrazione.

Dopo il controllo in ospedale, Simmons è stato riaccompagnato a casa per portare avanti la convalescenza.

Il recente incidente automobilistico a Malibu non è il primo episodio in cui la salute di Gene Simmons ha destato preoccupazione. Il bassista dei Kiss ha una storia di problemi fisici legati soprattutto ai ritmi intensi dei tour, spesso aggravati dalle condizioni ambientali estreme.

Nel 2023, Simmons fu costretto a interrompere un concerto dei Kiss a Manaus, in Brasile, a causa della disidratazione. Inoltre, Simmons convive anche con una patologia cardiaca, la fibrillazione atriale, che riesce a gestire mantenendo il riposo e un'adeguata idratazione.

Il ritorno dei Kiss in concerto

L'incidente stradale che ha coinvolto Gene Simmons è avvenuto a poco più di un mese dal tanto atteso ritorno sul palco dei Kiss per due speciali concerti senza trucco.

L'evento, in programma al Virgin Hotels di Las Vegas dal 14 al 16 novembre, si svolgerà quasi due anni dopo la conclusione ufficiale del tour d'addio della band al Madison Square Garden di New York.

La reunion prevede due esibizioni (una acustica e una elettrica) di Gene Simmons, Paul Stanley e Tommy Thayer senza il celebre make-up. L’unico assente di rilievo, tra le figure storiche, è l’ex chitarrista dei Kiss, Ace Frehley, che non parteciperà all'evento. L'obiettivo della band e degli organizzatori è ora assicurare il pieno recupero di Simmons in tempo per la serie di concerti.

Sul palco saliranno anche band e artisti come i Kuarantine, i Quiet Riot, Stephen Pearcy dei Ratt, i Black N Blue e Sebastian Bach.