Nel biennio 2022–2023, la quasi totalità degli incidenti mortali che hanno coinvolto ciclisti in Italia è avvenuta in ambito urbano, in scontri con veicoli a motore. Lo evidenzia la Dashboard 5 dell’Atlante degli incidenti ciclistici, presentato dal Politecnico di Milano il 21 ottobre 2025.

La mappa interattiva, basata su dati ISTAT geolocalizzati, consente di visualizzare comune per comune i punti in cui si sono verificati eventi gravi o letali. Il quadro che emerge è netto: le aree a maggiore concentrazione di vittime sono Milano, Bologna, Roma, Padova e Verona.

169 morti nel 2023: l’80% per scontro con auto

Secondo il rapporto ISTAT 2023 (pubblicato nel 2024), i ciclisti deceduti in incidente stradale sono stati 169. Nel 83% dei casi era coinvolta un’autovettura privata. Seguono, con incidenza minore:

Autocarri e furgoni : 8,3%

Motocicli : 4,7%

Autobus: 1,2%

La mappa dell’Atlante conferma che la maggior parte dei decessi avviene in città, spesso su assi stradali ad alta percorrenza e in assenza di separazione fisica tra bici e veicoli a motore.

Lombardia in testa, Sud più raro ma non esente

La Lombardia è la regione con il numero più alto di punti rossi nella mappa 2022–2023, in particolare nell’area metropolitana milanese. Le strade interessate sono Viale Monza, Via Padova, Viale Fulvio Testi e gli assi che collegano il centro alla prima cintura.

Anche Bologna e il quadrante nord-est (Padova, Verona) mostrano elevata incidenza. A Roma, gli eventi letali si concentrano nei quadranti est e sud-est, lungo direttrici periferiche.

Al contrario, regioni come Puglia, Calabria, Basilicata e Sardegna presentano un numero molto più contenuto di incidenti mortali. I pochi casi visibili sulla dashboard si localizzano prevalentemente su strade extraurbane, spesso statali o provinciali, lontano dai centri abitati.

Confronto territoriale e dinamiche ricorrenti

Dalla dashboard emergono quattro evidenze ricorrenti:

La Lombardia è la regione con più vittime in bicicletta nel periodo considerato Le auto private sono coinvolte nella stragrande maggioranza degli incidenti mortali Le città medie del Nord presentano contesti ad alto rischio, spesso in assenza di protezione per i ciclisti Al Sud, i pochi decessi avvengono più spesso fuori città

Un database pubblico per la pianificazione locale

La dashboard, interattiva e consultabile online, è stata sviluppata dal Centro di Competenza CRAFT – Politecnico di Milano.

Consente agli enti locali di:

visualizzare in dettaglio la distribuzione degli incidenti

incrociare posizione, tipo di veicolo e gravità

pianificare interventi puntuali sulla rete viaria

Per la prima volta, le amministrazioni comunali e le città metropolitane dispongono di uno strumento operativo per individuare i punti critici e orientare politiche locali di prevenzione.