Nella serata del 22 ottobre a Reggio Calabria è avvenuto un incidente nella zona di via Sbarre Inferiori: una Lancia Y di colore blu è finita contro la vetrina di un bar. L’incidente, avvenuto nei pressi del civico 249, ha causato il ferimento di cinque persone. La Polizia Locale e i Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente per mettere in sicurezza l’area e avviare i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Un altro incidente si è verificato poche ore dopo nella città di Cosenza, con tre auto coinvolte.

Il violento impatto e le conseguenze dell'incidente

Dopo l'incidente avvenuto a Reggio Calabria, la situazione che si è presentata ai soccorritori è stata particolarmente difficile. La vettura Lancia Y, dopo aver sbandato, ha abbattuto alcune piante che delimitavano l’area esterna del bar, per poi sfondare la vetrina del locale con grande forza prima di fermare la sua corsa. L’urto ha lasciato segni evidenti sia sul veicolo che sulla struttura del bar, con vetri rotti e danni visibili all’ingresso. Nonostante il violento impatto, i cinque feriti, che occupavano l’auto e il bar, sono stati assistiti e trasportati in ospedale. Le loro condizioni, sebbene serie, non sembrano destare particolari preoccupazioni.

Intervento tempestivo delle forze dell'ordine e dei soccorritori

L’incidente stradale ha richiesto l’intervento immediato della Polizia Locale di Reggio Calabria, che ha gestito la viabilità e avviato i rilievi sul posto. I Vigili del Fuoco, inoltre, hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area circostante, per evitare ulteriori pericoli. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento e le autorità sono al lavoro per ricostruire con precisione cosa sia accaduto. L'area è stata prontamente delimitata, evitando che altri veicoli potessero trovarsi coinvolti in una situazione simile.

Tamponamento a catena a Cosenza: traffico paralizzato

Nel pomeriggio del 23 ottobre, un altro incidente ha sconvolto il traffico in Calabria.

A Cosenza, lungo via Guglielmo Marconi (SS 19 bis), si è verificato un tamponamento a catena che ha coinvolto tre automobili. I feriti sono stati lievi, ma l’incidente ha causato disagi notevoli alla viabilità, già critica in quella zona. Le forze dell’ordine hanno lavorato a lungo per regolare il traffico, mentre un’ambulanza della Misericordia è giunta sul posto prontamente per prestare soccorso.