La giornata di derby fra Reggiana e Modena ha avuto un prologo violento. Le cronache raccolte da testate locali descrivono uno scenario di tensione sulla tangenziale di Reggio Emilia, nel pomeriggio che precedeva l’ingresso allo stadio.

Secondo la ricostruzione, circa un’ora e mezza prima del calcio d’inizio i gruppi ultrà delle due tifoserie si sono scontrati nei pressi dell’uscita 3 della tangenziale.

Si parla di decine di tifosi in uno scontro che si è svolto con auto che transitavano, dunque in un’area non riservata allo stadio ma in un contesto di viabilità pubblica.

Le forze dell’ordine erano operative e sono intervenute tempestivamente, riportando la situazione sotto controllo prima di un’escalation più grave.

I fatti degli scontri

L’episodio si sarebbe verificato sulla tangenziale cittadina di Reggio Emilia, poco distante dallo stadio “Città del Tricolore”. Il traffico pubblico era ancora attivo e l’uscita indicata è l’uscita 3 della tangenziale.

Da una parte: un gruppo stimato di circa cinquanta tifosi della Reggiana che avrebbe attraversato un’area dietro il circolo Pigal per raggiungere la tangenziale. Dall’altra parte: tifosi del Modena, che arrivavano in auto lungo il percorso presidiato dalla polizia. Si sarebbero accesi fumogeni e poi si è arrivati in pochi minuti alla colluttazione.

Non sono stati registrati feriti. Non risulta al momento che veicoli siano stati danneggiati. Sono in corso le indagini da parte della questura, che sta cercando di identificare i partecipanti agli scontri tramite filmati e testimonianze. La questura avrebbe già avviato l’attività investigativa con recupero di immagini da video amatoriali, da pagine social che hanno ripreso l’accaduto.

La situazione in classifica

La partita si è conclusa con la vittoria della Reggiana per 1-0, grazie a un gol che ha deciso un derby teso e combattuto fino all’ultimo minuto. Un successo importante per la squadra granata, che con questi tre punti si rilancia in piena corsa per i play-off, tornando a occupare le posizioni alte della classifica di Serie B.

Nonostante la sconfitta, il Modena mantiene la vetta del campionato, forte del vantaggio accumulato nelle giornate precedenti e di un rendimento complessivamente solido. Il derby emiliano, dentro e fuori dal campo, ha confermato l’intensità di una sfida che resta una delle più sentite del torneo.

Restando in zona promozione, sugli altri campi, a sorpresa, il Monza ha praticamente passeggiato sul campo del Palermo vincendo 3-0 al Barbera e conquistando così il secondo posto, a un solo punto dal Modena capolista in piena zona promozione per la Serie A.