Il caso che ha sconvolto Rieti e l’intero panorama sportivo italiano sembra aver trovato un primo punto fermo. Kevin Pellecchia, ventenne reatino, è il principale indagato per l’assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket, avvenuto la scorsa domenica lungo una strada alle porte della città.

L’attacco, culminato con la morte dell’autista Raffaele Marianella, ha riportato al centro del dibattito la questione della violenza ultras, un fenomeno che periodicamente riemerge nonostante i continui appelli alla responsabilità. Spesso questi episodi sono stati legati al calcio, ma stavolta si trattava di una partita di basket.

Un sasso causa della morte

Pellecchia, fermato insieme ad altri due appartenenti alla Curva Terminillo, sarebbe stato intercettato negli uffici della Questura mentre ammetteva di aver scagliato il sasso che ha perforato il parabrezza del bus, uccidendo Marianella: «Era quello appuntito». Una frase breve ma decisiva, captata dagli inquirenti e destinata a pesare in modo determinante nel processo.

Durante la conferenza stampa tenuta in Procura, il procuratore capo di Rieti, Paolo Auriemma, ha chiarito i primi risultati delle indagini spiegando che la morte dell’autista è stata causata dal sasso. È stato poi spiegato che ad oggi non risultano altre responsabilità oltre a quelle dei tre indagati.

Intanto il gip ha convalidato i fermi, rilevando una “chiara indole violenta” e la “consapevolezza delle conseguenze tragiche del loro agire” da parte dei giovani coinvolti.

Striscione e indagini

Sul fronte cittadino, la tensione resta alta. Nelle prime ore del mattino, uno striscione con la scritta «Nascondetevi infami sappiamo chi siete» è apparso sui cancelli del PalaSojourner. Il gesto, interpretato come un messaggio intimidatorio verso chi sta collaborando con le autorità, è ora oggetto di indagine da parte della Digos. Insomma, la situazione sembrerebbe sotto controllo, ma l' attenzione delle autorità resta molto alta.

Ultimi avvenimenti attorno allo sport sempre più violenti

La morte di Raffaele Marianella non è soltanto il risultato di un gesto sconsiderato, ma il simbolo di una degenerazione che attraversa il mondo del tifo sportivo.

Dietro il lancio di quel sasso non c’è solo la mano di un giovane, ma l’ombra di un sistema che, da anni, tollera linguaggi e atteggiamenti di odio. La vicenda di Rieti obbliga le istituzioni, le società sportive e gli stessi tifosi a una riflessione collettiva: lo sport, che dovrebbe unire, continua a essere teatro di divisione e rabbia.

Proprio nelle ultime settimane si sono registrati sue episodi di scontri tra ultrà nel mondo del calcio: il primo in ordine cronologico, è avvenuto in piena autostrada, tra tifosi del Catania e tifosi della Casertana. L'altro, qualche giorno fa si è registrato a Pisa tra ultrà dell'Hellas Verona e quelli della squadra di casa. Per tutte e quattro le tifoserie si è deciso di sospendere le trasferte per i prossimi tre mesi.