Il tribunale di Lucca ha emesso una sentenza rilevante in merito all'incidente che, nel marzo 2022, ha portato alla morte dell’avvocato Alessandro Guaspari, 47 anni, originario di Borgo a Mozzano. L'uomo perse la vita mentre percorreva in bicicletta via Bellosguardo a Camaiore, a seguito di un dosso e all'improvviso cedimento del telaio del mezzo veniva coinvolto in un incidente con un piccolo veicolo commerciale.

Secondo la ricostruzione dei periti e la valutazione del giudice Antonio Mondini, le cause dell’incidente vanno attribuite a un concorso di responsabilità tra la Provincia di Lucca, responsabile della manutenzione stradale, e la Bianchi, produttrice della bicicletta utilizzata dalla vittima.

Cedimento del telaio e dosso non segnalato: cosa è emerso dall'inchiesta

Guaspari stava percorrendo un tratto in discesa quando ha superato un dosso non segnalato. In quel momento, il telaio in carbonio della sua bicicletta si sarebbe spezzato in più punti, provocando la perdita di controllo e la successiva caduta. L’uomo è andato a sbattere contro un Ape Porter e ha riportato un trauma cranico rivelatosi fatale.

Una consulenza tecnica disposta dal giudice ha evidenziato che il telaio presentava già segni di deterioramento, con “consunzione del materiale” e “sfaldamento delle pelli” interne. Il cedimento sarebbe quindi avvenuto prima dell’impatto con il mezzo a motore.

Dall’altro lato, è stato accertato che il dosso sulla strada non era segnalato né visibile con anticipo, rappresentando un'insidia per chi transitava in bicicletta.

Il giudice: mancava la sicurezza che l’utente si aspettava

Nella sentenza, il tribunale ha stabilito che la bicicletta non offriva la sicurezza che l’utente poteva legittimamente attendersi da un prodotto di quel tipo, anche considerando l’età del mezzo (otto anni).

La responsabilità della Provincia è stata invece ricondotta alla mancata segnalazione del dosso, considerato un difetto di manutenzione stradale che ha contribuito in modo significativo all’accaduto.

Risarcimento di 600.000 euro ai genitori della vittima

I genitori dell’avvocato, unici eredi diretti, riceveranno un risarcimento complessivo di circa 600.000 euro, comprensivi di danni morali e spese legali. Guaspari viveva con la famiglia e, oltre alla professione forense, gestiva un agriturismo nel territorio della Garfagnana.

Cosa significa questa sentenza per la sicurezza stradale e ciclistica

Il caso Guaspari ha attirato l’attenzione su due aspetti spesso sottovalutati negli incidenti che coinvolgono ciclisti:

la sicurezza dei materiali e l’integrità strutturale dei mezzi, soprattutto quando si tratta di biciclette in carbonio

la manutenzione delle infrastrutture, in particolare nelle zone extraurbane dove spesso mancano segnalazioni adeguate

Il tribunale di Lucca ha riconosciuto che entrambe le componenti — difetto del mezzo e pericolo stradale — hanno avuto un ruolo decisivo nell’incidente. Si tratta di una sentenza che potrebbe avere ripercussioni anche su altri casi simili.

Verso una maggiore attenzione alla sicurezza dei ciclisti

La decisione del giudice evidenzia l'importanza di garantire standard di sicurezza elevati sia per quanto riguarda la produzione dei veicoli che per la gestione delle strade pubbliche. In particolare: