È morta dopo diverse ore di agonia Sarah Beckstrom, ventenne della Guardia Nazionale, impegnata in servizio di pattuglia a Washington. La giovane militare era stata colpita da colpi di arma da fuoco mercoledì pomeriggio nei pressi della Casa Bianca, durante un turno di sorveglianza insieme al collega Andrew Wolfe, 24 anni, rimasto gravemente ferito. Nonostante i soccorsi immediati e un'operazione chirurgica, Beckstrom è deceduta il giorno successivo in ospedale.

Chi era Sarah Beckstrom

Originaria della Virginia Occidentale, Sarah si era arruolata nel giugno 2023.

Aveva scelto la carriera militare con entusiasmo e determinazione, entrando a far parte della Guardia Nazionale in un momento delicato per la sicurezza interna del Paese.

Il suo dispiegamento a Washington, iniziato ad agosto, rappresentava per lei il primo incarico di rilievo. Colleghi e superiori la descrivono come una giovane rispettata, motivata e pronta a servire.

L’attacco e l’autore

Secondo le prime indagini, l’attentatore sarebbe un uomo di origine afghana entrato negli Stati Uniti con un visto speciale. L’uomo avrebbe aperto il fuoco contro i due militari senza preavviso, in una zona ad altissima sorveglianza.

L’episodio ha immediatamente sollevato interrogativi sulla gestione dei rifugiati e sulle procedure di sicurezza adottate nei pressi della residenza presidenziale.

Le reazioni politiche

La notizia della morte di Beckstrom è stata resa pubblica dal presidente Usa Donald Trump durante il tradizionale collegamento con le forze armate nel Giorno del Ringraziamento. Trump ha definito l’attacco “selvaggio” e ha ricordato la giovane come “una splendida ragazza, rispettata da tutti”. Il presidente ha inoltre colto l’occasione per attaccare le politiche migratorie dell’amministrazione Biden, annunciando l’intenzione di rivedere le procedure per la concessione delle green card e i programmi di accoglienza.

L’impatto sull’opinione pubblica

La morte della soldatessa ha scosso profondamente l’opinione pubblica americana. L’immagine di Sarah Beckstrom, ventenne alla sua prima missione, è diventata simbolo della fragilità di chi serve in prima linea.

La vicenda ha riportato al centro il tema della sicurezza nazionale e della protezione dei militari impegnati in compiti di sorveglianza.

Mentre la famiglia di Beckstrom piange la perdita sei la ragazza, l’attenzione resta alta anche sulle condizioni dell'altro soldato coinvolto nella sparatoria, Andrew Wolfe, che è ricoverato in terapia intensiva.