È arrivata la prima, importante verità giudiziaria sulla morte di Aurora Tila , la tredicenne di Piacenza morta dopo essere precipitata dal settimo piano di un palazzo il 25 ottobre 2024. Il suo ex fidanzato , allora sedicenne, è stato condannato a 17 anni di reclusione dal Tribunale per i Minorenni di Bologna, al termine di un processo svoltosi con rito abbreviato.

La Procura minorile aveva sostenuto l'accusa di omicidio pluriaggravato, richiedendo una pena superiore che si attestava a 20 anni e 8 mesi. Nonostante la formula del rito abbreviato abbia portato a uno sconto di pena, la sentenza è stata chiara nell'affermare la responsabilità del giovane, che fin dall'inizio si è sempre dichiarato innocente.

L'esito del processo è cruciale, poiché ha validato la ricostruzione accusatoria che ha sempre respinto l'ipotesi del suicidio, puntando dritto alla premeditazione e all'atto violento.

La ricostruzione accusatoria: ossessioni e spinta fatale

L' indagine , meticolosa e complessa, ha evidenziato come il movente fosse da ricercare nell'ossessione che il ragazzo nutriva per Aurora, dopo che lei aveva deciso di porre fine alla loro relazione. Questo rifiuto, inaccettabile per il suo possessore, avrebbe innescato la reazione fatale. La dinamica dell'omicidio, infatti, è stata cristallina per gli inquirenti: la ragazzina sarebbe stata spinta con violenza dal balcone.

A confermare questa tesi sono state le risultanze dell'autopsia , che ha escluso categoricamente che si sia trattato di un gesto volontario.

Le ferite ei traumi sul corpo di Aurora, in particolare quelli riscontrati sulle mani, hanno un quadro drammatico: la vittima, nel disperato tentativo di salvezza, si sarebbe aggrappata fornita alla ringhiera , ma il ragazzo l'avrebbe colpita ripetutamente per spezzarle la presa e farla precipitare nel vuoto. Questo dettaglio agghiacciante è stato corroborato anche dalle testimonianze chiave di alcuni vicini, che avrebbero assistito alle fasi concitate della tragedia.

La madre: soddisfazione e monitoraggio sociale

Per la famiglia di Aurora, la condanna rappresenta una mezza vittoria. Morena Corbellini, la madre, ha espresso il suo sentire con una dignità spezzata ma ferma: "Sono soddisfatta per la condanna a 17 anni, anche se 20 erano meglio.

Ma almeno giustizia è stata fatta".

La dichiarazione della madre di Aurora deve essere un monitor affinché scuola e genitori proteggano gli adolescenti da relazioni abusive, evidenziando il dovere sociale di intervenire prima che la gelosia e il controllo si trasformano in violenza letale.

Inoltre, Corbellini ha espresso il desiderio di creare un'associazione in onore delle propria figlia per "andare in giro e informare e aiutare i ragazzi e le ragazze che hanno problemi a non fidarsi di personaggi come il ragazzino incontrato da mia figlia".