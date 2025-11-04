Il vignettista e giornalista Giorgio Forattini è morto a Milano questo martedì 4 novembre 2025 all’età di 94 anni. Considerato uno dei principali protagonisti della satira politica in Italia, ha lavorato con alcune delle testate più importanti del Paese e ha trasformato la vignetta in uno strumento quotidiano di riflessione, critica e provocazione.

Non sono state rese note informazioni ufficiali sulle cause della morte.

La carriera

Nato a Roma il 14 marzo 1931, Giorgio Forattini intraprese inizialmente studi di architettura e frequentò anche l’Accademia di Teatro.

Il suo debutto come disegnatore avvenne nel 1971, dopo la vittoria di un concorso per illustratori promosso dal quotidiano Paese Sera.

La notorietà arrivò nel 1974 con una vignetta pubblicata in occasione del referendum sul divorzio: una bottiglia con la scritta “NO”, il cui tappo era la caricatura di Amintore Fanfani. Quella vignetta divenne iconica e segnò l’inizio di una lunga stagione di satira visiva.

Nel corso della sua carriera ha collaborato con alcune delle più importanti testate italiane: La Repubblica, La Stampa, Il Giornale, Panorama, e molte altre. Il suo stile, ironico, tagliente e fortemente riconoscibile, ha colpito personalità politiche di ogni schieramento: da Bettino Craxi a Giulio Andreotti, da Silvio Berlusconi a Matteo Renzi, passando per tutti gli altri leader progressisti e conservatori.

In totale, Forattini ha disegnato circa 14.000 vignette e pubblicato decine di volumi a fumetti e raccolte satiriche. La sua presenza quotidiana sulle prime pagine dei giornali ha trasformato la vignetta in un appuntamento fisso per milioni di lettori, rendendo questo tipo di arte sempre più diffusa.

Lascito e eredità

Giorgio Forattini lascia un’impronta importante nella storia della satira italiana. Con la sua matita, ha raccontato la politica senza retorica, mettendo a nudo ipocrisie, vizi e contraddizioni del potere. La sua capacità di sintetizzare complessi scenari politici in immagini folgoranti ha fatto scuola.

Ha trasformato la vignetta in una forma di editoriale illustrato, mantenendo sempre uno sguardo personale e provocatorio.

La sua satira è stata un pungolo costante verso la classe dirigente, senza mai rinunciare alla libertà espressiva.

Notizie sul funerale

I funerali di Giorgio Forattini si terranno, salvo cambiamenti, giovedì 6 novembre alle ore 11, presso la chiesa di Santa Francesca Romana a Milano.

Le ceneri verranno poi tumulate nel cimitero di Monte Porzio Catone (Roma), dove si trova la tomba di famiglia.