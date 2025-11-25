Un grave incidente si è verificato questa mattina sulla Statale 18, all’altezza di Diamante, causando la distruzione di una vetrina e il ferimento di due persone. Il sinistro, avvenuto in pieno giorno, ha visto coinvolte due auto, una delle quali ha perso il controllo e si è schiantata contro un negozio di abbigliamento. Un altro incidente, sempre nel cosentino ma a Mirto-Crosia si è verificato nella giornata del 25 novembre con uno scontro che ha coinvolto più veicoli. Per soccorrere gli automobilisti è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso.

Il sinistro e le cause dell'incidente

L’incidente si è verificato all’ingresso di Diamante, lungo la trafficata Statale 18, una delle arterie principali della zona. Le prime ricostruzioni parlano di uno scontro tra due automobili, ma è stato uno dei veicoli coinvolti a perdere il controllo, finendo fuori strada e sfondando la vetrina di un negozio di abbigliamento. Nonostante il violento impatto, i due feriti, entrambi occupanti dell’auto che ha perso il controllo, sono stati soccorsi e trasferiti al pronto soccorso di Cetraro in condizioni non gravi.

Intervento delle forze dell’ordine e sicurezza stradale

Immediatamente dopo l’incidente, sul luogo sono giunti i soccorritori del 118, che hanno assistito i feriti, e il personale Anas, incaricato di mettere in sicurezza l’area e garantire il normale flusso del traffico.

Gli agenti della Polizia Stradale hanno effettuato i rilievi necessari per comprendere con precisione la dinamica dell’incidente e stabilire le eventuali responsabilità. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza hanno richiesto l’intervento di diverse squadre, ma nonostante ciò, l’incidente ha generato alcuni disagi alla circolazione.

Incidente sulla Statale 106: arriva anche l'elisoccorso

L'Organizzazione di Volontariato Basta Vittime Sulla Strada Statale 106 ha segnalato nel pomeriggio del 25 novembre un altro grave incidente verificatosi sulla Statale 106, all'interno del comune di Mirto-Crosia, in provincia di Cosenza. Il sinistro, vista le condizioni degli automobilisti coinvolti, ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso per prestare soccorso.

A seguito dello scontro sono stati registrati disagi e rallentamenti. Sul posto sono giunte le forze dell'ordine per regolarizzare il traffico veicolare e la contestuale messa in sicurezza.

Scontro frontale sulla Statale 107: nei giorni scorsi altri sei feriti

Nel tardo pomeriggio di domenica 23 novembre 2025, un grave incidente stradale si era verificato lungo la Strada Statale 107 Silana Crotonese, nel comune di Rovito, in provincia di Cosenza. Due automobili si sono scontrate frontalmente al chilometro 40,500, causando il ferimento di sei persone, tutte trasportate d'urgenza all'ospedale Annunziata di Cosenza. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale, il personale sanitario del Suem 118 e i tecnici dell'Anas.