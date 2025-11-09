Potrebbe aver raggiunto un punto di svolta l’inchiesta sugli spari che nel 2023 colpirono l’auto di Antonio Calabro, all’epoca allenatore di calcio della Virtus Francavilla. La Procura, secondo quanto trapelato, sarebbe prossima a chiudere le indagini e avrebbe individuato sia il mandante sia l’istigatore del gesto intimidatorio.

Quella notte, quella tra il 22 e il 23 febbraio 2023, la Audi A6 del tecnico – parcheggiata sotto la sua abitazione – fu raggiunta da colpi di fucile a canne mozze, che danneggiarono pesantemente la carrozzeria. In un primo momento, Calabro aveva riferito agli inquirenti di ritenere estranee al mondo del calcio le persone responsabili dell’attacco.

Tuttavia, la ricostruzione emersa in queste ore suggerirebbe uno scenario ben diverso. Fra gli indagati - come mandante e istigatore - vi sono un calciatore professionista e un consigliere regionale pugliese.

La ricostruzione della vicenda

Secondo quanto notificato dalla procura di Lecce in queste ore, a orchestrare l’azione sarebbe stato Leonardo Perez, ex attaccante della Virtus e oggi al Casarano, mentre l’istigazione sarebbe aarrivatada Mauro Vizzino, consigliere regionale uscente (e ricandidato alle imminenti elezioni per il centrosinistra nella lista “Per la Puglia”) nonché cognato dello stesso calciatore.

Perez, che all'epoca si sarebbe lamentato per il ridotto impiego in campo durante la gestione di Calabro, avrebbe agito, sempre secondo l’accusa, per “vendicarsi” di quella situazione sportiva, seguendo il consiglio del politico.

L’attuazione materiale dell’attentato sarebbe stata affidata a dei soggetti ancora non identificati, che avrebbero eseguito il raid notturno contro la vettura del tecnico. Al momento non emergerebbero elementi certi sulla loro identità, e le indagini proseguirebbero per chiarire il grado di coinvolgimento dei vari protagonisti.

L’avvocato di Vizzino ha dichiarato che il suo assistito avrebbe appreso del presunto coinvolgimento solo nelle ultime ore, leggendo le notizie sulla stampa. Resta dunque un quadro ancora da definire, in cui le responsabilità dovranno essere accertate con precisione. La vicenda, che scosse l’ambiente calcistico francavillese e suscitato grande clamore mediatico, potrebbe presto trovare un epilogo giudiziario, ma al momento le ipotesi restano tali.

Calabro oggi lavora alla Carrarese

Oggi mister Antonio Calabro allena la Carrarese, in Serie B. Ieri i toscani hanno giocato a Bolzano davanti a 3.022 spettatori e con 302 tifosi arrivati da Carrara. La gara è finita con il risultato di 1-1. Un pareggio che è servito a smuovere la classifica e la squadra del tecnico leccese ha portato a casa un altro punto importante per l'obiettivo salvezza. La Carrarese al momento è al decimo posto in classifica con 15 punti, 18 gol realizzati e 16 subiti.