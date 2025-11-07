Attimi di grande apprensione questa sera allo stadio “Alberto Picco” di La Spezia, durante la sfida di Serie B tra Spezia e Bari. Al 59° minuto di gioco, l’arbitro Calzavara è stato costretto a interrompere la partita a causa di un grave incidente avvenuto sugli spalti: un tifoso aquilotto, posizionato nella Curva Ferrovia, è caduto oltre la balaustra precipitando nel fossato che separa il settore dal campo di gioco.

La caduta, avvenuta sotto gli occhi attoniti dei presenti, ha immediatamente scatenato momenti di paura e panico. L’uomo, dopo essersi sporto troppo in avanti, ha perso l’equilibrio finendo nel vuoto per circa due metri, atterrando violentemente sulla schiena.

In un primo momento sembrava privo di sensi, scatenando la preoccupazione di tutto lo stadio. I Vigili del Fuoco della Spezia, già presenti per motivi di sicurezza, sono intervenuti tempestivamente, calando una scala nel fossato per raggiungere il tifoso.

Il loro intervento, rapido e coordinato, ha permesso di immobilizzare il ferito su una barella spinale e riportarlo in superficie tra gli applausi di incoraggiamento del pubblico. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari presenti allo stadio, che dopo una prima valutazione hanno disposto il trasferimento in ospedale per accertamenti. Le prime informazioni diffuse hanno comunque rassicurato tutti: il tifoso sarebbe cosciente e respirava autonomamente al momento del trasporto.

Curve in silenzio per rispetto

L’episodio ha immediatamente gelato l’atmosfera del “Picco”, nessuno parlava dei quasi 9 mila presenti. Dalla Curva Ferrovia, cuore pulsante del tifo spezzino, si è levato un silenzio denso di preoccupazione: cori e bandiere si sono fermati per rispetto, mentre anche in campo i giocatori delle due squadre hanno smesso di giocare, osservando con attenzione quanto accadeva sugli spalti. Dopo diversi minuti di sospensione, la partita è ripresa in un clima surreale, con la mente di tutti ancora rivolta al tifoso coinvolto.

La partita: Spezia e Bari si dividono la posta in palio

Sul piano sportivo, la gara di Serie B, tra Spezia e Bari si è chiusa con un pareggio per 1-1, risultato che rispecchia l’equilibrio visto in campo.

I liguri, che per la prima volta vedevano in panchina il nuovo allenatore Donadoni, erano passati in svantaggio. Infatti l'attaccante Gytkjær ha segnato lo 0-1 biancorosso al 7'. Subito dopo la mezz'ora di gioco, ha rimesso tutto in equilibrio il centrocampista Kouda, che ha vissuto dieci minuti da assoluto protagonista: al 36' il gol, al 37' ammonizione, al 42' espulsione per doppio cartellino giallo. Finisce 1-1. Un punto a testa, ma soprattutto la speranza condivisa che il tifoso spezzino possa riprendersi al più presto.