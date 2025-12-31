Dopo la denuncia per molestie ed estorsione ai danni di Alfonso Signorini, Antonio Medugno ha fornito la sua versione dei fatti: "Non cerco compassione né approvazione, ma sono state dette cose false sul mio conto. Ho sbagliato, ma non sono mai andato a letto con Signorini né prima né dopo". Tutto ha avuto inizio lo scorso 15 dicembre, quando Corona nel suo discusso podcast Falsissimo ha accusato il conduttore Mediaset di aver messo su un sistema per i casting del GFVip.

Le nuove dichiarazioni di Medugno

In un video sui social Antonio Medugno è intervenuto per spiegare nuovamente la sua posizione dopo aver deciso di sporgere denuncia per molestie ed estorsione nei confronti di Alfonso Signorini: "Non sto cercando compassione, né sto cercando approvazione.

Rispondo con calma e con i fatti perché in questi giorni sono state dette molte cose false sul mio conto". A quel punto, il diretto interessato ha spiegato di aver deciso di denunciare il conduttore del Grande Fratello Vip a quattro anni di distanza dagli episodi, semplicemente perché provava un senso di vergogna. A tal proposito l'ex gieffino ha anche rivelato che in questi anni ha cercato di superare la cosa, ma invano. Antonio Medugno ha poi riferito perché avrebbe deciso di accettare l'invito a casa di Signorini pur sapendo a cosa andasse incontro visto lo scambio di messaggi affettuosi: "Quando sei giovane e temi di bruciarti opportunità lavorative, non ragioni in modo lucido. In quel periodo ero manipolato dal vecchio manager e quindi ho sottovalutato e minimizzato certi messaggi".

Sebbene sia consapevole di non essere una vittima, Medugno ha fatto una precisazione: "L'ingenuità non significa né consenso né colpa". Medugno ha affermato: "Non sono mai andato a letto con Alfonso Signorini. Né la prima volta né dopo".

I legali di Signorini: 'Ricostruzione prima di verità'

Dopo essere stato accusato da Fabrizio Corona di aver architettato un "sistema" per far entrare i concorrenti uomini al GFVip, Signorini ha affidato tutto in mano ai suoi legali e nel frattempo ha anche disattivato il suo account Instagram.

Gli avvocati Daniela Massaglia e Domenico Aiello hanno detto: "La ricostruzione proposta a danno del dottor Alfonso Signorini è destituita di ogni prova o verità; agiremo in ogni sede affinché non solo sia interrotta la condotta, dolosamente malevola, ma siano resi noti alla giustizia tutti i concorrenti e beneficiari di questo crimine, anche verso coloro che ne favoriscono la prosecuzione nell’intento di continuare a ricavare ricavi da tali attività illecite".