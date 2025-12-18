Il "caso Signorini" si sta allargando a macchia d'olio, dopo che lo stesso Alfonso Signorini si è detto pronto a procedere per vie legali nei confronti di Fabrizio Corona dopo che quest'ultimo ha riportato delle discrezioni riguardo ai metodi di selezione dei concorrenti del Grande Fratello vip.

Su Instagram, intanto l'ex concorrente del GF Raffaello Tonon si è schierato dalla parte del presentatore: "Parliamo di adulti e consenzienti".

Raffaello Tonon: 'Chi va per questi mari, questi pesci piglia'

In una storia di Instagram, Raffaello Tonon ha dato la sua opinione sulla vicenda che ha coinvolto Signorini.

Secondo l'ex concorrente del reality show di Canale 5, nel mondo dello spettacolo è sempre esistita gente che è scesa a compromessi pur di entrarci, tanto che lui stesso ha definito lo "scandalo" una "storia trita e ritrita", aggiungendo che nel corso degli anni diverse persone lo hanno fermato per strada per chiedergli come entrare nella casa del GFVip: "Ho sempre risposto tramite provini".

Successivamente il 46enne ha fornito la sua opinione sul presunto "sistema" raccontato da Fabrizio Corona: "La colpa non è di Signorini. Se tutto sarà confermato, la colpa, se di colpa si può parlare, parliamo di adulti consenzienti e di chi ha acconsentito".

Tonon ha poi spiegato che chi ha avuto uno scambio di messaggi con Signorini non lo ha fatto perché intendeva avere una corrispondenza con un giornalista raffinato ma era consapevole di voler entrare nello star system: "Chi va per questi mari, questi pesci piglia".

Infine Tonon ha fatto una riflessione su Alfonso Signorini: "Risponderà davanti all'editore e alla sua coscienza".

Web diviso sulle parole dell'ex gieffino

Su X, diversi utenti hanno commentato il pensiero di Tonon. Qualcuno ha detto di condividere la sua opinione: "Chiudo l'argomento, ma condivido al 100%".

Ma fra gli utenti c'è anche chi ha scritto "Ok, il sistema sarà pure sbagliato, ma vogliamo parlare di quelli che scendono a compromessi per apparire in tv? Trovo più viscidi loro".

Al tempo stesso c'è chi ha criticato le parole di Tonon: "Certo, facciamo passare il fatto che per arrivare ai provini bisogna scambiarsi messaggini con il conduttore". Un'ulteriore utente ha detto: "Qui si parla di un abuso di potere.

Quindi non ci sono giustificazioni".

C'è anche chi parlato di sottovalutazione del problema: "Io credo che questa vicenda sia stata sminuita poiché ci sono immischiati dei ragazzi. Se al loro posto di concorrenti uomini ci fossero state delle ragazze, già sarebbero scesi tutti in piazza per gridare allo scandalo. In pratica due pesi, due misure".