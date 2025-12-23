Da alcune settimane, in Italia continua a tenere banco il caso legato alla famiglia nel bosco di Palmoli: Catherine e Nathan Trevallion Birminghan vivevano insieme ai loro tre figli in un casolare isolato in provincia di Chieti, fino al 20 novembre 2025 data in cui i servizi sociali hanno deciso per l'allontanamento dei figli e la collocazione presso una casa-famiglia di Vasto In seguito al provvedimento del tribunale, i genitori avevano fatto ricorso ma la Corte d'Appello dell'Aquila lo ha respinto perché restano alcune criticità a partire dagli aspetti socio sanitari.

La decisione della Corte d'Appello

La Corte dell'Appello dell'Aquila ha respinto il ricorso presentato dai genitori Catherine e Nathan Trevallion Birminghan. Sebbene il provvedimento non è stato preso in maniera definitiva, i tre minori trascorreranno il Natale all'interno di una casa famiglia di Vasto. I giudici hanno reso noto che la decisione è stata confermata per tutelare i figli della coppia. Il provvedimento sarà rivisto solo ed esclusivamente quando la famiglia nel bosco garantirà ai propri figli condizioni di vita adeguate e stabili.

I motivi della decisione

La decisione è stata presa poiché il casolare in cui viveva la famiglia non era a rischio crollo ma presentava gravissime carenze igienico-sanitarie a causa della mancanza di un bagno.

Inoltre i bambini non frequentando nessuna scuola, attività sportivo e/o ricreative ed erano isolati dai loro coetanei. I giudici hanno anche rilevato delle criticità sul piano sanitario, poiché i figli della coppia non avevano completato il ciclo vaccinale.

Opinione pubblicata divisa sulla famiglia nel bosco

Così come la politica ha strumentalizzato il caso per fare leva sul sentimento popolare, anche sul web, diversi utenti continuano ad esprimere la propria opinione sulla famiglia nel bosco: da un lato c'è chi crede che l'allontanamento sia un modo per aiutare i tre minori, mentre dall'altro c'è chi ritiene ingiusto il provvedimento.

"Penso che non ci sia cosa più crudele di separare tre figli dai loro genitori e soprattutto nel periodo natalizio", ha detto un utente.

Un altro ha aggiunto: "La divisione della famiglia nel bosco è una vergogna tutta italiana". Un utente invece crede che il provvedimento serva a tutelare il bene dei tre minori: "Nel 2025, i bambini vivevano come gli antenati. Senza un bagno in caso, senza luce e acqua. Possiamo sorvolare sull'insegnamento parentale e sui vaccini, ma non transigo su tutto il resto". L'On. Brambilla a Dentro la Notizia ha invece affermato: "Tutti i giorni ci sono bambini che subiscono violenze, quelli sono bambini da portare via non i figli di Nathan e Catherine".