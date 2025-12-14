L'anno 2025 che si sta chiudendo è stato segnato da addii e morti di personalità famose che hanno profondamente toccato l’Italia e la sua memoria collettiva. Nel corso degli ultimi 12 mesi si sono infatti spenti protagonisti della cultura, del cinema, della musica, della televisione e dello sport, figure il cui impatto ha attraversato generazioni: da Bruno Pizzul ad Alvaro Vitali, da Pippo Baudo fino a Ornella Vanoni.

I vip italiani morti nella prima parte del 2025

L’anno si apre con la scomparsa di Rino Tommasi, all'età di 90 anni, giornalista e telecronista sportivo considerato uno dei maggiori esperti italiani di pugilato e tennis; le sue conoscenze storiche ed enciclopediche ne hanno fatto uno dei maggiori esperti di statistiche sportive

Pochi giorni dopo è la volta di Oliviero Toscani.

Il fotografo, morto il 13 gennaio all’età di 82 anni, è stato uno dei più influenti comunicatori visivi del Novecento. Le sue campagne pubblicitarie, in particolare quelle realizzate per Benetton, hanno rotto schemi e suscitato dibattiti internazionali, trasformando la fotografia in uno strumento di riflessione sociale e politica.

Il 22 febbraio è deceduto Gianni Pettenati, cantante (celebre per la hit Bandiera gialla) e critico musicale, all'età di 79 anni.

A fine inverno c'è stato poi l'addio a Eleonora Giorgi, attrice morta il 3 marzo all’età di 71 anni dopo una lunga lotta contro il tumore. Giorgi aveva conquistato il pubblico negli anni ’70 e ’80 con una carriera versatile che spaziava tra ruoli comici e drammatici, distinguendosi per sensibilità interpretativa e presenza sullo schermo.

Due giorni più tardi, il 5 marzo, muore a 87 anni il giornalista Bruno Pizzul, storico telecronista calcistico e "voce" della Nazionale italiana di calcio dal 1986 al 2002. Pochi giorni dopo, il 9 marzo, è stata la volta di un altro giornalista sportivo, Elio Corno, spesso presente anche come opinionista nelle tv private e dichiaratamente tifoso dell'Inter.

La primavera porta via poi un altro volto noto della recitazione: Antonello Fassari, attore e cabarettista romano conosciuto per i suoi ruoli sia in teatro che in televisione, muore il 5 aprile a 72 anni.

Il 24 giugno c'è un altro lutto nel mondo del cinema: se va all'età di 75 anni Alvaro Vitali, figura iconica della commedia cinematografica italiana, noto soprattutto per i ruoli nella saga di “Pierino” e in numerosi film popolari degli anni ’70 e ’80.

Le personalità famose italiane decedute nella seconda parte dell'anno

Anche l’estate è segnata dal lutto per la televisione italiana con la scomparsa di Pippo Baudo il 16 agosto all’età di 89 anni. Conduttore storico e figura centrale della tv pubblica, Baudo ha attraversato oltre sei decenni di storia televisiva italiana, divenendo leggenda soprattutto per le sue numerose conduzioni del Festival di Sanremo.

Il mese di settembre è stato particolarmente denso di lutti "vip": il giorno 2 muore Emilio Fede, giornalista televisivo attivo per anni al Tg1 e poi direttore del Tg4. Negli stessi giorni il mondo della moda piange l'addio a Giorgio Armani, scomparso il 4 settembre a 91 anni. Considerato uno dei più grandi stilisti di tutti i tempi, Armani ha contribuito a definire l’eleganza italiana nel mondo, costruendo un impero della moda riconosciuto ovunque per raffinata semplicità e visione estetica.

Lo stesso mese ha portato anche altre perdite rilevanti: lo scrittore e umorista Stefano Benni, figura di riferimento della narrativa italiana moderna, è morto a Bologna a 78 anni il 9 settembre, mentre in Francia all'età di 87 anni il 23 settembre è deceduta Claudia Cardinale, attrice simbolo del cinema italiano e internazionale, amatissima per la sua presenza magnetica sul grande schermo. Pochi giorni dopo, il 26 settembre, c'è stato l'addio al cantante Christian (all'anagrafe Gaetano Cristiano Vincenzo Rossi) all'età di 82 anni. Il 28 settembre avvengono poi due lutti in poche ore nel mondo del giornalismo sportivo: muoiono a 95 anni Carlo Sassi, che fu il creatore della moviola in tv nel calcio, e a 78 anni Furio Focolari, che raccontò in televisione le vittorie sciistiche di Alberto Tomba.

L'8 ottobre arriva un altro addio nel cinema: l'attore Paolo Bonacelli muore a 88 anni: aveva lavorato con alcuni dei registi più importanti, attraversando ruoli che spaziavano dal leggero al drammatico. Il 29 ottobre invece è deceduto il sassofonista e compositore napoletano Gaetano "James" Senese, all'età di 80 anni.

Anche il mese di novembre è stato particolarmente funesto: il giorno 4 è morto a 94 anni il vignettista satirico Giorgio Forattini, mentre l'indomani 5 novembre è stata la volta dell'ex pilota di Formula 1 e poi conduttore tv Andrea De Adamich a 84 anni. L'8 novembre si è spento invece il direttore d'orchestra Peppe Vessicchio, all'età di 69 anni, celebre per aver partecipato come maestro d'orchestra a decine di edizioni del Festival di Sanremo.

Meno di due settimane dopo c'è stato l'addio a Ornella Vanoni, celebre cantante e icona della musica italiana, morta il 21 novembre a 91 anni a Milano: con una carriera di oltre sei decenni, Vanoni ha segnato la canzone leggera italiana con successi indimenticabili come Senza fine e L’appuntamento, diventando un punto di riferimento culturale per più generazioni.

Pochi giorni dopo è il tennis italiano a perdere un simbolo: Nicola Pietrangeli, primo italiano vincitore di titoli internazionali del Grande Slam, muore il 1° dicembre all’età di 92 anni. Il 5 dicembre infine un altro lutto colpisce il mondo della musica, con l'addio al cantante Sandro Giacobbe, avvenuto pochi giorni prima che compisse 76 anni.