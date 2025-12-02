Un grave incidente stradale si è verificato nella citta di Crotone nella serata del 1 dicembre. L'incidente ha avuto luogo lungo via Giovanni Paolo II, nei pressi dello stadio cittadino, e ha visto coinvolti due soggetti: un minorenne alla guida di un motociclo che viaggiava ad alta velocità e un pedone ultrasessantenne. Dopo essere stato investito, il pedone si trova ora in prognosi riservata all'ospedale San Giovanni di Dio di Crotone. Nella serata del 2 dicembre un altro incidente è stato registrato in Calabria ma nel territorio di Corigliano-Rossano coinvolgendo quattro persone.

Incidente stradale lungo via Giovanni Poalo II

L'incidente avvenuto a Crotone è accaduto in un'area trafficata, proprio lungo uno degli attraversamenti pedonali più frequentati della città. Il minorenne alla guida del motociclo, ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine, avrebbe investito il pedone che stava cercando di attraversare la strada. Il pedone, un uomo di oltre 60 anni, ha subito gravi ferite e le sue condizioni sono critiche, tanto da essere stato trasferito d'urgenza all'ospedale di Crotone. L'intervento tempestivo della Polizia Locale di Crotone e del Nucleo di Infortunistica Stradale ha permesso di avviare le indagini preliminari, finalizzate a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e a verificare le responsabilità.

La situazione del minorenne e la fase delle indagini

La figura del minorenne coinvolto nell'incidente ha sollevato preoccupazioni legate alla responsabilità legale e civile, visto che il ragazzo, essendo ancora minorenne, potrebbe essere soggetto a misure legali differenti rispetto a un adulto. La Procura dei Minori sta seguendo attentamente il caso, considerando tutti gli aspetti legati alla giovanissima età del conducente. Le indagini si svolgeranno sotto la supervisione della Procura dei Minori di Catanzaro.

Un altro incidente grave in Calabria

Nella stessa giornata del 2 dicembre, ma questa volta nel comune di Corigliano-Rossano, si è verificato un altro incidente che ha coinvolto ben quattro persone.

Il sinistro è avvenuto lungo la Strada Statale 106, in contrada Toscano, e ha causato il ferimento di quattro individui, di cui due in condizioni critiche. Il traffico lungo la zona ha subito gravi disagi, con lunghe code e rallentamenti per diverse ore. Anche in questo caso, le forze dell'ordine e il servizio di soccorso stradale AGS sono intervenuti prontamente per cercare di limitare i disagi e soccorrere le persone coinvolte. Poco dopo la strada, chiusa in via precauzionale, è stata riaperta in entrambe le direzioni.