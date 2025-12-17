Nella mattinata del 17 dicembre un grave incidente stradale ha sconvolto la tranquillità del comune di Altomonte, nel cosentino. Tre veicoli sono rimasti coinvolti in uno scontro violento, verificatosi nei pressi di un rettilineo in discesa, non lontano da un esercizio commerciale con un veicolo che si è scontrato contro un muro. Il bilancio finale è di un ferito, trasportato d'urgenza al vicino ospedale di Cosenza.

Nella stessa giornata in altro incidente è stato registrato nel catanzarese, a Simeri Mare, con uno scontro tra due veicoli che non ha causato gravi conseguenze.

Le dinamiche dell'incidente e il soccorso del ferito

Secondo le prime ricostruzioni, l'incidente di Altomonte sarebbe avvenuto in un tratto di strada posta in discesa. Tre veicoli si sarebbero scontrati, e uno di questi, identificato in una Lancia Ypsilon, si è ribaltato, terminando la sua corsa contro il muro di un'abitazione. Il conducente della vettura è stato prontamente soccorso dai sanitari del 118 accorsi celermente sul posto e trasportato in ospedale di Cosenza.

Le cause che hanno portato allo scontro sono ancora in fase di accertamento, ma la dinamica sembra essere stata molto violenta, considerando la particolare posizione in cui si è fermato uno dei veicoli coinvolti.

Traffico interrotto e disagi alla viabilità

A causa dell'incidente, la zona è stata completamente interdetta al traffico per permettere ai vigili del fuoco di rimuovere i veicoli e agli agenti delle forze dell'ordine di effettuare i necessari rilievi.

La circolazione ha subito notevoli rallentamenti, con disagi per gli automobilisti diretti verso la zona dell'incidente.

Incidente stradale a Simeri Mare

L'incidente stradale di Altomonte non è stato l'unico incidente avvenuto in Calabria nella giornata di questo mercoledì. Nel pomeriggio del 17 dicembre, infatti, un altro incidente si è verificato a Simeri Mare, nel territorio catanzarese, causando rallentamenti significativi e ulteriori disagi per gli automobilisti.

Le autorità locali sono intervenute prontamente, con traffico congestionato lungo i tratti interessati.

Protagoniste dell'incidente sono state due vetture, con un tamponamento che ha visto una delle due colpire l'auto che la precedeva nella parte posteriore. Non c'è stato alcun ferito e il traffico è stato poco dopo ripristinato con la rimozione dei veicoli coinvolti nello scontro.