Antonio Medugno, noto per la sua partecipazione al Grande Fratello, ha rilasciato dichiarazioni forti nel podcast Falsissimo, in un segmento riservato agli abbonati. Medugno ha narrato un episodio che, nella sua ricostruzione, si sarebbe verificato a Milano e che coinvolgerebbe Alfonso Signorini, conduttore e direttore di Chi. Il racconto di Medugno si focalizza su una presunta aggressione a sfondo sessuale avvenuta in un bagno, durante un incontro privato con Signorini.

L'incontro a Milano: il racconto di Medugno

Medugno ha riferito di essere stato invitato a Milano da Signorini per un incontro.

Durante questo appuntamento, secondo la sua testimonianza, si sarebbe verificato un episodio grave: "Mi sono sentito male, sono andato in bagno e lì è successo tutto. Signorini è entrato nudo nel bagno e mi ha aggredito". Medugno ha evidenziato di essersi sentito a disagio e spaventato dalla situazione.

La foto come presunta prova

A sostegno della sua versione, Medugno ha affermato di aver scattato una foto a se stesso allo specchio subito dopo l'accaduto, come elemento di prova: "Mi sono guardato allo specchio, ho preso il telefono e ho scattato una foto come prova di quello che mi era successo". Nel corso del podcast, Medugno ha anche lanciato accuse nei confronti del manager Alessandro Piscopo, sostenendo di essersi sentito "manipolato".

Le dichiarazioni di Medugno hanno generato un notevole clamore mediatico. Al momento, non sono pervenute repliche ufficiali da parte di Signorini in merito alle accuse. Signorini ha recentemente dichiarato di aver lasciato tutto in mano ai suoi avvocati.