Davide Donadei ha fornito la sua versione dei fatti a Fanpage.it dopo il polverone mediatico che ha coinvolto Alfonso Signorini l: "Tra noi uno scambio di messaggi affettuosi, ma smise quando capì che ero un ex tronista". Tutto ha avuto inizio lo scorso 15 dicembre, quando Corona nel podcast Falsissimo ha parlato di un vero e proprio "sistema" in cui alcuni uomini concorrenti per entrare al GFVip avrebbero ceduto alle avances del conduttore.

Donadei: 'Mi scriveva che ero un bel ragazzo, ma al GFVip sono stato snobbato'

Tra i nomi finiti nel polverone mediatico che ha coinvolto Signorini, c'è stato anche quello di Davide Donadei: il 30enne ha un passato da tronista a Uomini e Donne , ma anche da concorrente al Grande Fratello Vip nel 2022.

L'ex gieffino ha esordito, spiegando che i primi contatti col conduttore del reality ci sono stati tramite la Fascino; inizialmente avrebbe dovuto partecipare al GFVip nell'edizione 2021/2022 ma poi venne tutto rimandato all'anno successivo. Nell'intervista Donadei ha poi riferito: "Tra me e Signorini c'è stato uno scambio di messaggi affettuosi non come quelli con Medugno". A detta del 30enne, il conduttore avrebbe avuto un cambio di atteggiamento nei suoi confronti nel momento in cui scoprì che proveniva da un programma di De Filippi: "Si complimentava con me, ma senza mai chiedere nulla in cambio. Il 20 ottobre scoprì che ero stato un ex tronista e da quel momento cambiarono i messaggi, mi scriveva che ero un bel ragazzo, ma al GFVip sono stato snobbato.

A volte alzavo la mano per parlare, ma non venivo neanche interpellatom Davanti ai suoi autori disse che aveva grande rispetto per chi proveniva dai programmi di Maria".

Infine Davide Davide ha concluso: "È follia che questa bomba sia scoppiata adesso. A Milano questa roba si sapeva".

GFVip: possibile edizione a rischio

Le rivelazioni fatte dall'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona hanno gettato delle ombre sulla prossima edizione del GFVip.

Stando a quanto si apprende dall'esperto Venza, la partenza del reality show potrebbe essere un rischio: nei giorni scorsi, era trapelata la notizia di un possibile ritorno sul piccolo schermo dal 2 marzo, al posto dell'Isola dei Famosi; ma non è escluso che il presentatore possa semplicemente essere sostituito da qualche suo collega che ha già condotto il programma in passato.

Ovviamente questa è una notizia che va presa con le pinze poiché non esistono conferme da parte di Mediaset.

Nel frattempo, Signorini ha rotto il silenzio al Corriere della Sera: "Non parlo di questo, mi scusi, ma preferisco non entrare nel merito della vicenda. È tutto in mano ai miei legali".