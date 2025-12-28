Alfonso Signorini ha scelto la via del silenzio dopo le dichiarazioni di Corona sul presunto sistema per partecipare ai casting del Grande Fratello Vip. Da sabato 27 dicembre, il conduttore ha deciso di disattivare il suo account Instagram, esiste la possibilità che la decisione sia maturata in seguito alle accuse di Corona.

Il retroscena

Alfonso Signorini ha sempre condiviso la sua quotidianità sul proprio account Instagram. Nella giornata di sabato 27 dicembre, però, l'account del conduttore Mediaset non è più visibile. Diverso il discorso per TikTok, ma l'ultimo contenuto social pubblicato da Signorini è datato 2023.

Ovviamente si tratta di una mera supposizione, poiché non c'è alcuna conferma da parte del diretto interessato, ma la tesi andrebbe a confermare quanto detto nei giorni scorsi da Valeria Marini in una diretta Instagram: "So per certo che sta soffrendo moltissimo".

Il comunicato di Endemol Shine Italy

È iniziato tutto lo scorso 15 dicembre, quando Fabrizio Corona nel podcast Falsissimo dal titolo "Il prezzo del successo" ha spiegato che alcuni concorrenti uomini per entrare al GFVip avrebbero scambiato messaggi affettuosi con il conduttore. In un altro episodio l'ex re dei paparazzi ha mostrato alcune chat e foto girate da Signorini ai futuri concorrenti. A seguire il 51enne ha ospitato nel podcast Antonio Medugno: quest'ultimo ha sostenuto di aver ricevuto delle avances dal conduttore mentre si trovava a casa sua.

In seguito alle dichiarazioni di Corona, la Endemol Shine Italy ha diffuso un comunicato in cui si legge che sono state avviate delle verifiche interne e che la società "in relazione a tali presunti fatti si riserva ogni iniziativa nei confronti di chiunque abbia eventualmente arrecato danno alla reputazione del format".

Opinioni divergenti sul 'caso Signorini'

Su X, c'è chi ha affermato: "Il fatto che Signorini abbia cancellato l'account Instagram è un segno di colpevolezza". Un altro utente invece si è detto dispiaciuto: "Mi dispiace per la gogna mediatica che sta subendo. Anche perché se il fatto venisse accertato, non è solo sua la colpa". Lo stesso Corona ha affermato: "Il profilo lo ha chiuso per cancellare le prove". Un'ulteriore utente invece si è interrogato sul silenzio della famiglia Berlusconi: "Le grandi aziende dovrebbero intervenire, invece a Mediaset tutto tace".