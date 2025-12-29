La Sampdoria vive una fase estremamente delicata non soltanto della sua storia, ma anche del suo campionato di Serie B. I blucerchiati stazionano nella parte bassa della classifica e faticano a emergere a causa di un rendimento troppo altalenante, fatto di buone prestazioni alternate a bruschi passi indietro. Una discontinuità che ha generato frustrazione e forti tensioni nell’ambiente.

Al momento la Samp è ferma a 17 punti, a metà strada tra zona play-out e salvezza, con appena un punto di margine sulla zona retrocessione: un equilibrio precario che alimenta paura, nervosismo e contestazione in una piazza storicamente abituata a ben altri palcoscenici.

Tensione allo stadio

Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, la serata di Sampdoria-Reggiana, con un Marassi stracolmo di tifosi, si è trasformata in un episodio estremamente delicato per il club blucerchiato e per il suo presidente Matteo Manfredi. Durante il primo tempo della gara disputata allo Stadio Luigi Ferraris, dalla Curva Sud è apparso uno striscione durissimo: “Società indegna vendi l’U.C. Sampdoria”, segnale evidente di una frattura sempre più profonda tra una parte del tifo organizzato e la dirigenza.

La protesta non si è limitata al messaggio esposto. Alla scoperta della presenza di Manfredi in tribuna, un numero consistente di ultras ha deciso di abbandonare lo stadio durante il primo tempo, dirigendosi nei pressi dell’ingresso della tribuna stessa.

Secondo la ricostruzione del quotidiano ligure, una trentina di tifosi sarebbe riuscita anche a entrare nel settore, mettendosi alla ricerca del presidente con l’intento di “invitarlo” a lasciare l’impianto.

Una situazione tesa, potenzialmente pericolosa, che ha richiesto l’intervento e la mediazione delle autorità presenti. Proprio su consiglio delle forze dell’ordine, Manfredi ha scelto di accettare la richiesta dei tifosi e, al termine dei primi 45 minuti, ha lasciato il Ferraris, evitando che la protesta potesse degenerare ulteriormente.

Societá ancora fortemente contestata

L’episodio rappresenta un punto particolarmente basso nel rapporto tra la piazza e la proprietà. Il presidente aveva deciso di tornare allo stadio proprio per dimostrare vicinanza alla squadra e alla tifoseria in un momento sportivamente e psicologicamente complicato, ma il suo gesto si è trasformato in un boomerang.

La contestazione, dura nei toni e nelle modalità, certifica un clima di esasperazione che va oltre il semplice dissenso sportivo.

Resta l’amarezza per una serata che ha poco a che fare con il calcio giocato e molto con una tensione che continua a crescere attorno alla Sampdoria. Un brutto episodio per Manfredi e un segnale allarmante per il club, chiamato ora a ricucire un rapporto sempre più logoro con una parte della propria tifoseria.