Paul Haggis, regista canadese vincitore di due Premi Oscar e autore di film come "Crash" e "Nella valle di Elah", ha raggiunto un accordo transattivo con Haleigh Breest, ponendo fine a una causa civile per stupro presso la Corte Suprema dello Stato di New York. Secondo l'intesa, Haggis dovrà versare 2 milioni di dollari all'ex pubblicista, chiudendo così un procedimento legale mediaticamente rilevante.

La vicenda giudiziaria ha avuto origine da una denuncia presentata da Breest, che accusava Haggis di averla violentata nel 2013 dopo una proiezione, durante un evento dell'industria cinematografica newyorkese.

Haggis, che si è sempre dichiarato estraneo alle accuse, aveva già affrontato diversi procedimenti a suo carico, ribadendo pubblicamente: “Non ho mai commesso un crimine contro questa o qualsiasi altra donna”.

L'accordo tra le parti

Il caso era approdato in tribunale nel 2017, dopo la denuncia di Breest, ottenendo ampia copertura mediatica negli Stati Uniti e a livello internazionale, data la notorietà del regista e la gravità delle accuse. Nel novembre 2022, una giuria aveva condannato in sede civile Haggis a risarcire Breest con 7,5 milioni di dollari, ritenendo l'autore responsabile di "atto coercitivo". Nei mesi successivi, le parti avevano intrapreso ulteriori azioni giudiziarie, culminate in un accordo extragiudiziale che prevede un esborso di 2 milioni di dollari da parte di Haggis, a chiusura definitiva del contenzioso all'inizio del 2026.

L'intesa, resa pubblica dai legali, evita un lungo iter di appelli e rappresenta la conclusione civile di una vicenda rilevante per l'attenzione del movimento #MeToo sulle denunce di violenza nel mondo del cinema. “Paul è felice di poter andare avanti con la sua vita”, hanno commentato gli avvocati del regista. Breest, tramite i suoi legali, si è detta soddisfatta dell'accordo, sottolineando il riconoscimento della responsabilità da parte della giuria nel 2022.

Il profilo di Paul Haggis

Paul Haggis è una figura di spicco nell’industria cinematografica internazionale. Tra i suoi successi spiccano film come "Crash" (Premio Oscar per il miglior film e la miglior sceneggiatura originale nel 2006) e "Million Dollar Baby" (Oscar alla sceneggiatura nel 2005), oltre a numerose collaborazioni televisive. Le accuse di violenza sessuale hanno avuto conseguenze sulla sua carriera e sull'opinione pubblica, portando all'esclusione di Haggis da eventi e progetti.