Incalzato dai Pm sul caso che lo ha visto tacciare Alfonso Signorini di estorsione e violenza sessuale ai suoi danni, Antonio Medugno ha nuovamente confermato la sua accusa contro il conduttore. Ma non solo. Ha inoltre espresso il presentimento che non sia il solo ad essere stato vittima di abusi da parte del conduttore.

Medugno e la denuncia contro il conduttore di Grande Fratello, Alfonso Signorini

Antonio Medugno non ha solo riconfermato l'accusa per estorsione e violenza sessuale contro Alfonso Signorini. Interrogato dai PM, l'ex concorrente di Grande Fratello vip ha inoltre chiesto agli inquirenti di indagare su possibili ulteriori responsabilità e responsabili e/o vittime rispetto al caso che lo ha visto protagonista e che riguarda in particolare il prima e il durante la sua partecipazione al Grande Fratello, che nel 2021 lo vide concorrente all'edizione dedicata ai Vip.

L'ex gieffino non esclude altre vittime del caso

"Credo che non rimarrò solo, non so chi ci potrà essere, non posso dire se esiste un sistema, non lo so, io posso parlare della mia esperienza“, ha aggiunto.

Antonio Medugno si è presentato davanti ai pubblici ministeri che hanno avviato le indagini aperte su presunti episodi di violenza sessuale, confermando così le accuse rivolte ad Alfonso Signorini. L’audizione in questione, durata oltre tre ore, è stata condotta dal pm Alessandro Gobbis e dall’aggiunto Letizia Mannella nell’ambito dell’inchiesta partita dopo la querela di Revenge porn che Signorini ha avviato contro Fabrizio Corona, per aver raccolto e pubblicato la testimonianza e l'accusa di Antonio Medugno nel podcast Falsissimo.

Gli aggiornamenti dai profili di Corona

Nel frattempo Fabrizio Corona ha pubblicato sui suoi canali social il ricorso con il quale gli avvocati di Alfonso Signorini hanno chiesto al tribunale di Milano di bloccare la prossima puntata di Falsissimo, la cui messa in onda è prevista per lunedì 26 gennaio. Ma Corona ha precisato: “Andremo in onda lo stesso”.