Belen Rodriguez é finita al centro delle polemiche, sostenendo di non godere di una buona salute e di ammalarsi troppo spesso da quando si é vaccinata, senza specificare di quale vaccino parlasse. Le dichiarazioni sono finite al centro di un accesso dibattito che ha visto l'opinione pubblica dividersi e, a suscitare particolare attenzione, é stata la reazione del virologo Matteo Bassetti.

Belen Rodriguez, lo sfogo sui vaccini diventa oggetto di polemiche

Belen ha detto: "Mi sono ripresa ora, ma sono stata con 39 di febbre, tosse, completamente ko.

Molti miei amici stanno passando la stessa cosa. Sono una di quelle persone che pensa che dopo il vaccino ci sentiamo tutti un po' così...L'unico rimedio che ho trovato è una flebo di vitamine che mi ha ridato forza, ve lo consiglio vivamente"

L'opinione critica del virologo Matteo Bassetti

Rispetto alle parole di sfogo dell'argentina, che hanno scatenato un forte dibattito, dividendo fortemente l'opinione pubblica, si é espresso anche Matteo Bassetti. Incalzato sul caso in un intervento concesso ad Adnkronos, il virologo ha esortato tutti a ridimensionare le parole di Rodriguez, sostenendo fortemente l'efficacia dei vaccini anti- coronavirus e degli effetti benefici per la salute pubblica:

"Chi fa spettacolo si occupi di quello e lasci a medici e sanitari le questione sanitarie", ha puntualizzato il virologo, per poi proseguire: "Se Belen avesse fatto il vaccino dell’influenza, probabilmente avrebbe avuto meno problemi.

Se invece si riferisce all’anti-Covid, quando parla di vaccini, è un’uscita infelice: è dimostrato che il vaccino anti-Covid ha cambiato in meglio la vita di tutti noi senza nessun aumento di patologie".

Il futuro dell'argentina

Nell'ultimo periodo a parlare di Belen Rodriguez é stato anche il giornale di gossip, Novella 2000. Secondo il settimanale diretto da Roberto Alessi lei avrebbe deciso di trasferirsi in una nuova casa, voltando quindi le spalle al passato vissuto nella vecchia casa di Milano segnato anche dalle separazioni con Antonino Spinalbese e l'ex marito Stefano De Martino.

"Pare che Belen stia di nuovo cambiando casa – si legge tra le pagine del giornale di gossip -: ad ottobre 2024 si era trasferita all’ultimo piano di uno stabile in centro a Milano.

Un complesso di nuovissima costruzione, che forse non ha saputo rispecchiare le esigenze della showgirl. Pare stia facendo di nuovo i bagagli per trasferirsi con i figli in un lussuoso palazzo storico poco distante, nello stesso quartiere dove risiede”.