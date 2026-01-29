A un anno dall’ultima seduta di chemioterapia, la nota modella italiana Bianca Balti ha scelto di condividere pubblicamente il suo vissuto. Attraverso i suoi canali social, Balti ha espresso le emozioni e le riflessioni che l’hanno accompagnata durante e dopo il percorso di cura, sottolineando come il suo corpo sia riuscito a superare una fase particolarmente complessa della sua vita.

‘Il mio corpo è sopravvissuto’: la testimonianza di Bianca Balti

La modella ha voluto raccontare apertamente il periodo successivo alla chemioterapia, evidenziando le difficoltà affrontate e la gratitudine per la propria resilienza fisica.

Balti ha spiegato che, nonostante le paure e le incertezze, il suo corpo ha dimostrato una forza inaspettata, permettendole di guardare avanti con maggiore consapevolezza. Il racconto si è concentrato sulle sensazioni provate e sui cambiamenti fisici e psicologici che hanno segnato il suo percorso di guarigione.

Riflessioni e messaggi di speranza

Nel suo messaggio, Bianca Balti ha voluto trasmettere un sentimento di speranza a chi si trova ad affrontare situazioni simili. Ha sottolineato l’importanza di ascoltare il proprio corpo e di accettare i cambiamenti che la malattia e le cure possono comportare. La modella ha anche evidenziato come il supporto delle persone care sia stato fondamentale per superare i momenti più difficili, invitando chi la segue a non perdere mai la fiducia nella possibilità di riprendersi.

Chi è Bianca Balti

Bianca Balti è una delle modelle italiane più conosciute a livello internazionale. Nata a Lodi, ha lavorato per importanti case di moda e ha partecipato a numerose campagne pubblicitarie. Nel corso della sua carriera, Balti si è distinta anche per il suo impegno sociale e per la capacità di affrontare pubblicamente temi personali, come la malattia, con trasparenza e coraggio.