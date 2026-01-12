In un post su Instagram che lo ritrae sorridente alle spalle del Colosseo, Can Yaman ha smentito le voci legate ad un suo presunto arresto al termine di un'operazione antidroga a Istanbul. A tal proposito l'attore turco ha lanciato un appello alla stampa italiana: "Per favore non fate l'errore di copiare le notizie che arrivano dal Bosforo". Il 36enne ha infatti spiegato che la stampa turca è sempre stata ostile nei suoi confronti.

La smentita di Can Yaman

Nella giornata di domenica 11 gennaio, Can Yaman ha postato uno scatto che lo ritrae vicino al Colosseo.

Nella didascalia, l'attore, reduce del successo di Sandokan, ha scritto: "Cara stampa italiana, da sempre la stampa turca è cattiva con me ma non è una novità. Voi no, quindi per favore non fate anche voi l’errore di copiare le notizie che arrivano dal Bosforo". Yaman ha poi spiegato che in questo periodo in Turchia sono state avviate diverse operazioni antidroga che hanno coinvolto personaggi famosi, quindi non si sarebbe mai fatto trovato in un noto locale della capitale turca in possesso di sostanze stupefacenti. Infine il 36enne ha concluso: "Se fosse stato minimamente vero, non sarei stato rilasciato in cosi poco tempo e in grado di tornare in Italia il giorno dopo".

Che cos'è era successo

Nella giornata di sabato 10 gennaio, i media italiani avevano diffuso la notizia, resa pubblica dai media turchi, in merito all'arresto di Can Yaman al termine di una vasta operazione antidroga che aveva coinvolto anche diversi volti noti di Istanbul.

Stando a quanto raccontavano i media turchi, Yaman era estraneo al blitz ma sarebbe stato incastrato da una soffiata fatta dalla sua ex fidanzata. Addirittura in Turchia si parlava di alcune dosi trovate addosso all'attore turco dopo il fermo.

Nella serata di sabato, in Italia erano iniziate a circolare voci sul rilasciato di Can Yaman dopo gli accertamenti di rito.

Il sostegno dei fan

La notizia legata all'arresto di Can Yaman era diventata immediatamente virale.

In seguito alla smentita del 36enne, diversi fan gli hanno fatto sentire la propria vicinanza. Un utente ha scritto: "Benvenuto a casa". L'attrice Grecia Colmenares ha lasciato un cuore sotto al post dell'attore, mentre un'ulteriore utente ha commentato: "Sempre con te".