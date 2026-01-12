Dopo l'arresto e il successivo rilascio avvenuti in Turchia lo scorso sabato 10 gennaio, Can Yaman si é lasciato immortalare in un primo post di sfogo sui social sul caso che lo ha visto coinvolto negli ultimi giorni: "back to Rome", ha in particolare scritto a corredo del post, invitando la stampa italiana a non seguire la disinformazione dei media turchi.

Can Yaman: dopo il rilascio, torna in Italia

Continua a fare discutere il caso Can Yaman, che -come hanno divulgato i media turchi -é stato prima arrestato e poi rilasciato poche ore dopo nell'ambito di un'indagine antidroga condotta dalla Polizia di Istanbul.

In risposta alla polemica mediatica che ne é conseguita, l'attore ha rilasciato un primo messaggio sui profili social e tra le righe ha dato libero sfogo alla rabbia per quanto é stato diffuso su di sé. Ma non solo.

Lasciandosi ritrarre in una foto con alle spalle il Colosseo ha, inoltre, fatto sapere di essere tornato in Italia, più precisamente a Roma. Nel messaggio scritto a corredo della nuova foto postata su Instagram, in particolare, Yaman ha anche invitato la stampa italiana a non diffondere notizie fake su di lui facendo disinformazione.

Il divo turco lancia un nuovo messaggio alla stampa

"Cara stampa italiana, da sempre la stampa turca è cattiva con me, ma non è una novità! Pero voi no!

Per favore non fate anche voi l’errore di fare copy paste delle notizie che arrivano dal Bosforo. Ma vi pare che vado in giro nei locali con delle sostanze in un periodo dove la polizia fa indagini a tappeto arrestando molte persone famose? Se fosse stato minimamente vero, non sarei stato rilasciato in cosi poco tempo e in grado di tornare in Italia il giorno dopo. Vi voglio bene", ha scritto Yaman nel suo post su Instagram.