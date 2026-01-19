Clizia Incorvaia, prosciolta dalle accuse mosse dall’ex marito Francesco Sarcina per aver pubblicato immagini della figlia minore senza il suo consenso, ha scelto di parlare pubblicamente della vicenda durante la sua ospitata a Verissimo. Ha definito la loro relazione un “amore tossico” e ha ribadito la sua priorità: tutelare la figlia Nina.

La vicenda giudiziaria

Incorvaia ha spiegato che, durante il matrimonio, entrambi condividevano immagini della figlia sui social, e che fu proprio Sarcina a introdurla nel mondo dell’influencer marketing. Dopo la separazione, avevano raggiunto solo un accordo verbale: lei avrebbe potuto mostrare la bambina solo di spalle, senza alcun accordo scritto.

Oggi i rapporti tra i due sono “freddi e distaccati”.

Un amore tossico e la tutela della figlia

L’influencer ha descritto la relazione come non sana, ammettendo di aver pensato per molto tempo che quell’amore, fatto di pianti, fosse normale. Ha raccontato di aver subito gesti pesanti, come quando lui le bruciò più di sessanta paia di scarpe durante un litigio, episodio che richiese l’intervento dei vigili del fuoco. Non ha sporto denuncia per proteggere Nina. Alla domanda su eventuali violenze fisiche, ha preferito non rispondere, affermando che ci sono aspetti che è meglio omettere per preservare la figlia.

Il rapporto con il padre e le prospettive future

Clizia ha sottolineato di non aver mai cercato di denigrare la figura paterna: “Lui sarà sempre il papà di Nina e sono contenta di questo”. Ha inoltre annunciato che a marzo è prevista una nuova udienza per ridefinire le responsabilità genitoriali, in modo che la gestione della figlia non ricada su un solo genitore.