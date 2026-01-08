Nick Reiner, 32 anni, figlio del regista Rob Reiner e della produttrice Michele Singer Reiner, è comparso in tribunale a Los Angeles per l’udienza preliminare con l’accusa di duplice omicidio di primo grado. L'avvocato difensore, Alan Jackson, ha annunciato il ritiro dal caso, citando motivi etici e legali “fuori dal suo e dal controllo di Nick”. Al suo posto è subentrata l’avvocata d’ufficio Kimberly Greene, affiancata dal difensore pubblico Ricardo Garcia. L’udienza è stata rinviata al 23 febbraio, e Reiner resta detenuto senza cauzione.

Le dichiarazioni del legale uscente

Alan Jackson, noto penalista, ha spiegato di non poter proseguire per ragioni etiche e legali. Pur ritirandosi, ha voluto chiarire: “In base alle leggi dello Stato della California, Nick Reiner non è colpevole di omicidio. Scrivetelo”.

Le accuse contro Nick Reiner

Nick Reiner è accusato di aver accoltellato mortalmente i genitori nella loro villa di Brentwood, Los Angeles, il 14 dicembre. Le accuse includono aggravanti per pluralità di vittime e uso di arma da taglio. In caso di condanna, rischia l’ergastolo senza possibilità di libertà condizionale o, in astratto, la pena di morte, anche se non è ancora chiaro se la procura la richiederà. Il procuratore distrettuale Nathan Hochman si è detto “pienamente fiducioso che una giuria condannerà Nick Reiner oltre ogni ragionevole dubbio”.

Disturbi psichiatrici e dipendenze

Il ritiro dell’avvocato arriva in un momento delicato: alcune fonti indicano che Reiner soffrirebbe da anni di disturbi psichiatrici, tra cui una diagnosi di schizofrenia, e avrebbe affrontato problemi di dipendenza. Questi elementi potrebbero essere centrali nella strategia difensiva, anche se al momento non è stata confermata alcuna mossa in tal senso.

Un portavoce della famiglia ha dichiarato che i Reiner “nutrono la massima fiducia nel sistema giudiziario e non rilasceranno ulteriori commenti in merito al procedimento”.