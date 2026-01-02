Nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio, i festeggiamenti si sono interrotti a causa di un violento incendio nel bar Le Costellation di Crans Montana. Tra i sopravvissuti alla strage c'è anche un giocatore della Primavera del Pescara Calcio Eliot Thelen che dopo essere stato dimesso dall'ospedale ha affermato: "Ho visto cose orribili, non mi sento bene".

Le parole di Eliot Thelen

Il calciatore lussemburghese della Primavera del Pescara Calcio, Eliot Thelen si trovava a Le Costellation di Crans Montana quando si è propagato il rogo che ha distrutto il locale.

Lo sportivo è riuscito a cavarsela senza particolare problemi, ma negli occhi ha ancora le immagini della strage che ha causato almeno 47 morti e 112 feriti. Dimesso dall'ospedale nella giornata di ieri 1° gennaio, Thelen ha rilasciato una breve dichiarazione ai microfoni: "Ho visto cose orribili. Il mio migliore amico deve farsi operare e un'altra amica è in rianimazione. Non mi sento bene".

Il Pescara Calcio dopo aver appreso che il ragazzo si trovava nel luogo della strage aveva immediatamente pubblicato un messaggio di supporto: "Apprendiamo che, tra i feriti della tragedia di Capodanno avvenuta in Svizzera, c'è anche Eliot Thelen, calciatore della nostra Primavera. Il nostro pensiero va ai familiari delle vittime, a Eliot e alle altre persone coinvolte".

Crans Montana: gli ultimi aggiornamenti

Stando agli ultimi aggiornamenti sulla strage di Crans Montana, il numero dei feriti è salito a 119.

La Procuratrice svizzera Beatrice Pilloud ha affermato: "Tutte le piste sono aperte. Si ipotizza il reato di incendio colposo, omicidio colposo e lesioni colpose. L'inchiesta si concentrerà in particolare su lavori svolti nel locale, sulle misure di sicurezza, i materiali impiegati, le misure di sicurezza e antincendio, il numero di persone presenti, il numero di persone autorizzate e le vie di evacuazione e d'accesso".

Le autorità elvetiche hanno spiegato che in questo momento la priorità è identificare le vittime. La polizia ha reso nota la nazionalità dei feriti; si tratta di 71 svizzeri, 14 francesi, 11 italiani, 4 serbi, 1 bosniaco, 1 belga, 1 lussemburghese, 1 polacco, 1 portoghese, mentre per 14 di loro la nazionalità risulta essere sconosciuta.