Enrica Bonaccorti ha condiviso il suo stato d’animo riguardo alla sua battaglia contro un tumore al pancreas, definendosi “in un limbo” in attesa di chiarimenti medici. La conduttrice, 76 anni, ha spiegato di aver effettuato una Tac e tutte le analisi necessarie, e di attendere un incontro con il professor Tortora per capire se la malattia si è ridotta, si è spostata o se è necessario riprendere le terapie. Ha stimato che le risposte arriveranno nel giro di sette-otto giorni, esprimendo un atteggiamento ottimista nonostante la sua natura malinconica.

Ha inoltre raccontato di essersi chiusa nel silenzio dopo la diagnosi, ma di aver ritrovato affetto e amicizie, tra cui quelle con Mara Venier e Renato Zero.

L'attesa degli esiti e le prospettive

Bonaccorti ha descritto il suo stato attuale come sospeso, in attesa di capire l’evoluzione della malattia. Ha riferito di aver completato gli esami diagnostici e di attendere un consulto con il professor Tortora per valutare se proseguire con le terapie o se la situazione sia migliorata. Ha indicato un arco temporale di sette-otto giorni per avere risposte più precise.

Il percorso emotivo e il sostegno

La conduttrice ha raccontato di essersi ritirata in sé stessa dopo la diagnosi, chiudendosi nel silenzio e allontanandosi da amici e colleghi.

Ha ammesso che è stato faticoso uscire da quel momento di isolamento. Tuttavia, ha sottolineato come l’affetto del pubblico e di alcune persone care le abbia restituito un senso di vicinanza e conforto. Ha citato in particolare il sostegno di Mara Venier e Renato Zero, e ha raccontato di aver ritrovato amicizie che credeva perdute.

Chi è Enrica Bonaccorti

Enrica Bonaccorti è una nota conduttrice televisiva e radiofonica italiana. A fine settembre 2025, a quasi 76 anni, ha reso pubblica la diagnosi di tumore al pancreas, per il quale sta seguendo un percorso di cura.