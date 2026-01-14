Torna a circolare una nuova truffa online che sfrutta il nome del Ministero della Salute per colpire i cittadini. Questa volta nel mirino c’è la tessera sanitaria: migliaia di utenti stanno ricevendo email ingannevoli che simulano comunicazioni istituzionali e invitano a rinnovare il documento tramite un link fraudolento. A segnalare il pericolo è lo stesso ministero, che invita alla massima prudenza. Le email incriminate sono costruite in modo estremamente credibile: loghi, linguaggio formale e riferimenti normativi imitano quelli delle comunicazioni ufficiali.

L’obiettivo è spingere il destinatario a cliccare su un collegamento che porta a un sito web contraffatto, graficamente simile ai portali della Pubblica amministrazione.

Come funziona la truffa del finto rinnovo

Il meccanismo è ormai collaudato. Nel messaggio si parla di una presunta scadenza imminente della tessera sanitaria e si paventano conseguenze immediate in caso di mancato rinnovo: blocco dei servizi, difficoltà di accesso alle cure o sospensione dell’assistenza sanitaria. Un linguaggio studiato per creare urgenza e indurre l’utente ad agire senza riflettere. Il pulsante centrale dell’email, spesso con diciture come “Rinnova subito” o “Aggiorna ora”, reindirizza a domini creati ad hoc, come falsi portali dedicati alla tessera sanitaria.

Qui viene richiesto di compilare un modulo con informazioni personali molto dettagliate.

Perchè cliccare è pericoloso

Anche senza inserire dati, il semplice accesso al sito può esporre a rischi informatici. Nei casi peggiori, invece, le vittime forniscono inconsapevolmente dati sensibili: nome, cognome, data di nascita, indirizzo, numero di telefono ed email. Informazioni che possono essere utilizzate per ulteriori frodi, attivazioni di servizi a pagamento non richiesti o rivendute nei circuiti illegali del web.

Il Ministero non invia e-mail per il rinnovo

Un punto fermo da ricordare: il Ministero della Salute non comunica via email per il rinnovo della tessera sanitaria. La procedura è automatica e non richiede alcuna azione da parte del cittadino.

Alla scadenza, la nuova tessera viene spedita direttamente a casa tramite Poste Italiane, all’indirizzo registrato presso l’Anagrafe tributaria. Non esistono link da cliccare, moduli da compilare o dati personali da confermare online.

Come riconoscere subito un tentativo di phishing

Individuare la truffa è possibile, prestando attenzione ad alcuni segnali chiave. Le comunicazioni ufficiali degli enti pubblici non contengono link diretti e raramente utilizzano l’email come canale principale, preferendo strumenti certificati come l’app IO o comunicazioni postali. Un altro campanello d’allarme è il tono del messaggio: se il testo è allarmistico, impone scadenze immediate o minaccia conseguenze drastiche, è molto probabile che si tratti di una frode.

Le istituzioni non utilizzano questo tipo di linguaggio. In caso di dubbio, il consiglio è semplice: non cliccare, non rispondere e cancellare immediatamente l’email. La prevenzione resta l’arma più efficace contro le truffe digitali.