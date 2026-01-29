Nel terzo episodio del podcast Falsissimo, Fabrizio Corona ha sostenuto che ai tempi di Passaparola alcune "Letterine" hanno avuto rapporti extra professionali con Gerry Scotti. In un'intervista, al Corriere, il conduttore Mediaset ha deciso di replicare e smentire quanto detto sul suo conto: "Fake news". Il 69enne ha poi spezzato una a lancia favore delle vallette che lavorano con lui: "Le Letterine non sono bambole di pezza".

Gerry Scotti: 'Mi sopravvalutano ad attribuirmi relazioni con più di 30 ragazze'

Nell'intervista Gerry Scotti ha fatto chiarezza sulle insinuazioni fatte da Corona: "Si tratta di fake news".

Il diretto interessato ha poi sostenuto di essere stato sopravvalutato visto che gli vengono attribuite relazioni con più di 30 ragazze durante la messa in onda di Passaparola. Successivamente l'attuale conduttore de La Ruota della Fortuna ha rivolto un pensiero alle vallette che lavorano al suo fianco: "In questo tritacarne mediatico nessuno ha pensato che le Letterine non sono pupazzi, bambole di pezza". Il 69enne ha precisato che oggi le vallette sono tutte donne con dei mariti o con figli adolescenti che si ritrovano a leggere delle volgarità inaccettabili sulle loro madri: "Senza rispetto, senza un minimo di sensibilità".

Infine Gerry Scotti ha spiegato di non avere molta praticità con i social network, ma per quel poco che li usa ha notato che in alcuni casi le notizie false hanno più visibilità rispetto a news che invece sono verificate.

Cosa pensano gli utenti del web

Le nuove dichiarazioni dell'ex re dei paparazzi hanno immediatamente fatto il giro del web, tanto che su X sono molte le interazioni legate a tale argomento.

Un utente ha scritto: "Mi piacerebbe sapere se questo pensiero per le ragazze lo avesse anche in quel periodo della carriera". Un altro utente ha aggiunto: "Anziché il silenzio di queste ragazze, sarebbe meglio un post per smentire tutto ciò che è stato detto su di loro". Un'ulteriore utente ha affermato: "È inquietante sapere che c'è gente che va dietro ad una persona che farnetica su personaggi dello spettacolo mandandoli alla gogna mediatica". "Personalmente non credo a nulla di tutto ciò che è stato detto sullo zio Gerry".