In India, un quattordicenne di nome Praiwal Basavaraj Ritti ha scoperto un tesoro in un piccolo appezzamento di terreno. La famiglia del giovane, impegnata nella costruzione di una nuova abitazione, ha riportato alla luce un vaso contenente diverse monete d'oro. La vicenda è accaduta a Lakkundi, un villaggio di circa 20mila abitanti del distretto di Gadag.

Trovate pietre preziose e monili d'oro

A quanto pare il ragazzo era intento a scavare, assieme alla madre, quando la sua pala ha urtato qualcosa di strano. Dal terreno è successivamente affiorato un vaso contenente, monili d'oro, manufatti di rame e antiche decorazioni arricchite da pietre preziose.

Una fortuna che poteva rappresentare una decisa svolta economica per la famiglia indiana. Il ragazzo, in accordo con la madre, ha deciso di segnalare il ritrovamento alle autorità locali.

Le reazioni del Governo

La vicenda ha destato grande eco sia a livello locale che nazionale, facendo del giovane un eroe locale oltre che un campione di onestà. Non sono mancate le reazioni del Governo nazionale alla vicenda. Come riportato dal Times of India, il Primo Ministro Siddaramaiaha tal proposito ha dichiarato: "L'onestà del ragazzo è più grande di quasiasi tesoro". Il Ministro Senior HK Patil che sovrintende il distretto di Gadag, teatro della vicenda, ha voluto addirittura incontrare la famiglia dell'adolescente e nell'occasione ha dichiarato: "Il Governo fornirà sostegno alla famiglia Ritti, che merita onore.

Annunceremo i dettagli dopo averne discusso in un'apposita riunione di gabinetto". Sembra infatti che il Governo stia valutando di riconoscere alla famiglia un premio pari al 20% del valore del tesoro ritrovato.