Momenti di grande paura per Luigi Favoloso, che nelle ultime ore ha raccontato sui social di essere rimasto coinvolto in un grave incidente durante una sessione di snorkeling nelle Filippine. L'ex gieffino sposato con rito Masai con Elena Morali è stato morso da un krait dal labbro giallo, uno dei serpenti marini più velenosi al mondo. Solo il tempestivo intervento dei soccorsi e la rapida somministrazione dell’antidoto hanno evitato conseguenze ben più gravi.

L’incidente in mare e la GoPro scomparsa

Favoloso ha spiegato sui social che durante l’immersione stava seguendo, insieme ad altre persone, un esemplare di serpente marino a distanza di sicurezza, come mostrato anche da un video registrato dalla GoPro di Elena Morali, presente in acqua con lui.

La sua GoPro personale, invece, è andata persa durante le fasi concitate successive al morso: non è chiaro se sia finita in mare o se sia stata presa da qualcuno.

Secondo il racconto, Luigi avrebbe avvertito più volte qualcosa sfiorargli il tallone e il polpaccio, pensando inizialmente si trattasse di alghe. L’errore, come lui stesso ha ammesso, è stato quello di non guardare e di scalciare, fino a quando ha sentito una sensazione improvvisa e acuta, paragonabile a 'un ago che perfora la pelle'.

Il ruolo decisivo di Elena Morali

Rivedendo successivamente il video girato da Elena Morali, Favoloso ha notato anche la voce di un uomo che cercava di avvisarlo della presenza di un secondo serpente nelle vicinanze.

In quel momento, però, la sua attenzione era concentrata su ciò che aveva davanti e non si sarebbe accorto del pericolo imminente, né visivamente né uditivamente.

Fondamentale è stato l’intervento di Elena Morali, che Favoloso ha voluto ringraziare pubblicamente. Nonostante lui la descriva come una persona molto emotiva, in quell’occasione avrebbe dimostrato grande lucidità: lo ha aiutato a uscire immediatamente dall’acqua e lo ha fatto salire su un tuk tuk, che lo ha portato in ospedale in meno di 7-8 minuti. Un dettaglio che si è rivelato decisivo per le sue condizioni di salute.

Ricovero e condizioni di salute

Nelle ore successive all’incidente, Luigi Favoloso ha aggiornato i follower spiegando che, nelle 48 ore successive, i medici sono riusciti a rimetterlo in sesto grazie alla somministrazione tempestiva dell’antidoto.

“Non è ancora arrivato il momento di sbarazzarsi di me”, ha scritto con ironia, rassicurando tutti sulle sue condizioni.

Attualmente Favoloso sta cercando di recuperare la GoPro smarrita, convinto che il video completo dell’accaduto possa essere utile come testimonianza per sensibilizzare sui rischi legati allo snorkeling e agli incontri ravvicinati con animali marini pericolosi.

Un episodio che si è concluso senza conseguenze irreparabili, ma che resta un monito importante sull’importanza della prudenza anche durante esperienze apparentemente controllate in mare.