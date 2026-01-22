Mediaset ha sporto denuncia contro Fabrizio Corona, chiedendo in particolare il divieto dell'uso dei social. É accaduto dopo lo spazio che Corona ha concesso all'accusa di Antonio Medugno che, nel podcast Falsissimo, ha accusato Alfonso Signorini di violenza sessuale ed estorsione.

Mediaset denuncia Corona: s'infiamma il caso Signorini

L'azienda facente capo a Piersilvio Berlusconi ha denunciato Fabrizio Corona, accusandolo di diffamazione e minacce ai danni dei dipendenti e i vertici e anche degli stessi conduttori televisivi. Ma non solo. Ha inoltre fatto richiesta alla Dda perché inibisca l'uso dei social all'ex paparazzo.

Il divieto richiesto contro Corona

L'azione legale di Mediaset, giunta in risposta alla denuncia di Antonio Medugno ai danni del conduttore storico del Grande Fratello vip, si é estesa ad una richiesta alla Dda. Ovvero di attivare una misura di prevenzione che disabiliti l'ex paparazzo dalla facoltà dell’uso dei social e di altre piattaforme telematiche per bloccarne la pubblicazione di ulteriori notizie con dati sensibili.

Nel frattempo, interrogato dai Pm milanesi sul caso Signorini Antonio Medugno ha riconfermato l'accusa al conduttore per violenza sessuale ed estorsione. L'ex concorrente del Grande Fratello in audizione ha, inoltre, fatto richiesta di approfondire le indagini al fine di scoprire possibili ulteriori responsabilità e presunte nuove vittime del "sistema" che lo avrebbe coinvolto.