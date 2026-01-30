Minacce, insulti e auguri di morte sui social: è per questo che Ferenc Venturelli, attivista politico della Lega e noto online con il soprannome di “Eterno”, si è presentato nei giorni scorsi in questura per sporgere denuncia. Nel mirino una serie di messaggi ricevuti dopo la pubblicazione di video contro le manifestazioni pro-Palestina e a sostegno di una linea politica che lui stesso definisce di “remigrazione”.

Chi è Ferenc Venturelli, detto Eterno

Venturelli, volto conosciuto negli ambienti social della destra locale, racconta di essere diventato bersaglio di commenti sempre più violenti, soprattutto in seguito ad alcuni contenuti in cui critica le piazze pro-Pal e indossa una maglietta che richiama Charlie Kirk, attivista conservatore statunitense legato all’area Maga.

Proprio questo riferimento avrebbe innescato i messaggi più gravi. "C’è chi mi definisce “il Charlie Kirk italiano” e mi augura di fare la sua stessa fine", spiega, riferendosi all’omicidio dell’attivista americano. Tra le frasi consegnate alle forze dell’ordine compaiono minacce esplicite: “Pallottole su Eterno”, “Ricorda che i fascisti buoni sono quelli appesi”, “Ti prendo a schiaffi appena ti vedo”.

Una distinzione, però, Venturelli ci tiene a farla. "Ricevo ogni giorno insulti e critiche, ma quelli fanno parte del gioco: non si può piacere a tutti e il dissenso è legittimo", afferma. "Il problema nasce quando si supera il confine e si arriva alla minaccia. In quei casi credo sia giusto denunciare: chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni".

Una posizione che, sottolinea, considera coerente con la linea del partito a cui è affiliato.

Al centro delle polemiche anche il tema della “remigrazione”, termine usato dall’attivista in diversi video. "Non parlo di “mandare via tutti”, come sostiene una certa estrema destra — precisa — ma di espellere chi delinque o chi è irregolare, condizioni che già oggi configurano un reato". Dichiarazioni che hanno acceso il confronto online e attirato, secondo il suo racconto, l’attenzione ostile di gruppi antagonisti e centri sociali del territorio.

I video più contestati

In uno dei filmati più contestati, Venturelli invita provocatoriamente i partecipanti alle manifestazioni pro-Palestina “ad andare in Palestina”, accusandoli di non sentirsi rappresentati dalla bandiera italiana.

Una presa di posizione che ha generato una nuova ondata di reazioni e che si inserisce in un clima politico locale già segnato da forti tensioni sul conflitto mediorientale. Prima dell’impegno nella Lega, Venturelli aveva fondato Avvento Civile, movimento con cui è sceso in piazza anche di recente, in concomitanza con una manifestazione a sostegno della Palestina.