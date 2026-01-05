Le previsioni meteo non promettono nulla di buono. Anzi, nei prossimi giorni sull'Italia è prevista un'ondata di gelo il cui apice verrà toccato nella giornata dell'Epifania: le temperature subiranno un calo drastico. Il clima rigido ha iniziato a farsi sentire già al Nord Italia, dove nella notte tra sabato 3 e domenica 4 gennaio in Trentino Alto Adige la colonnina ha segnato -17 gradi.

Epifania 2026: prevista un'ondata di gelo

La colonnina segnerà il punto più basso all'Epifania, con temperature sotto la media. Stando a quanto si apprende le temperature sono già in picchiata soprattutto al Nord: nella notte tra il 3 e il 4 gennaio in Trentino Alto Adige il termometro ha segnato -17 gradi, su alcune zone della Pianura Padania si registrano temperature sotto lo 0; in Appenino sono arrivate le prime nevicate a quote basse mentre al Centro e al Sud oggi piogge diffuse e maltempo con 5 regioni in allerta gialla.

Il meteorologo Brescia: 'Neve a quote molto basse'

Nel frattempo, il meteorologo Federico Brescia, ha diffuso un ultimo bollettino meteo: "Neve a quote molto basse".

Confermata l'ondata di gelo sull'Italia di stampo artico che oltre a far crollare i termometri porterà tanta neve anche a quote molto basse. Tra l'inizio e la metà della nuova settimana, il maltempo si concentrerà in modo significativo al Centro-Sud. L'aria gelida garantirà su tutta la Penisola un calo termico nella quale si creeranno le condizioni favorevoli per i primi fiocchi di neve sia in montagna che in collina.

Tra il 6 gennaio e il 7 gennaio la formazione del minimo depressionario innescherà precipitazioni più organizzate e persistenti, capaci di scaricare nevicate abbondanti su tutto il Centro-Italia: anche le aree interne del Lazio potranno essere interessate.

La reazione di alcuni utenti del web

Su X, diversi utenti hanno commentato l'arrivo della prima ondata di gelo prevista sull'Italia. "Freddo sì, ma è tutto così bellissimo", ha detto un utente. Un altro ha affermato: "Lo so che siamo in inverno, ma io non sono pronto a questo freddo così eccezionale". Un ulteriore utente ha sperato nell'arrivo della dama bianca sulla Capitale: "Ma vuoi vedere che finalmente torna la neve su Roma?". Un altro utente ha commentato: "Dai che forse è la volta buona che possiamo avere la neve a Roma". Un ulteriore utente si è detto preoccupato: "Bello sì, però mi preoccupa quest'ondata di gelo per tutte le persone più fragili che non potranno combattere il freddo in modo adeguato".