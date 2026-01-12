Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto oggi, lunedì 12 gennaio, all'interno di unc assonetto della spazzatura, in zona Gianicolense a Roma. La macabra scoperta è avvenuta in Via del Casaletto all'incrocio con la Circonvallazione Gianicolense ed a breve distanza dal capolinena del tram. Sul posto, a seguito della segnalazione di un cittadino, sono prontamente intervenute le forze dell'ordine e il personale del 118. Dai primi accertamenti, la morte, risalirebbe ai giorni scorsi e sarebbe dovuta a cause naturali. Facile ipotizzare che le basse temperature di questi giorni abbiamo giocato un ruolo determinate nel decesso dell'uomo.

L'uomo non è stato ancora identificato

La vittima non è stata ancora ufficialmente identificata. Stando comunque alle prime voci circolate si tratterebbe di un italiano senza fissa dimora, noto nella zona perchè solito frequentare l'area dell'Ospedale San Camillo. Si ipotizza che il clochard, nel tentativo di trovare riparo dalle temperature polari di questi giorni, si sia introdotto spontaneamente all'interno del contenitore metallico destinato alla raccolta dei rifiuti. Quello che doveva essere un riparo di fortuna dal freddo si è trasformato nel teatro dei suoi ultimi attimi di vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri della locale stazione di Monteverde nuovo.

Emergenza freddo per i clochard

Quella del freddo, rappresenta una vera e propria emergenza per i senzatetto nel nostro paese. In Italia, infatti, sopratutto nelle grandi città come Roma e Milano, le rigide temperature invernali causano periodicamente decessi legati all'ipotermia. Vani sembrano essere gli sforzi dei volontari e delle associazioni che attraverso la distribuzione di coperte e pasti caldi cercano di lenire il disagio esistenziale vissuto da queste persone invisibili, vittime di una strage silenziosa. Un aiuto, quello delle associazioni di volontariato, tanto meritevole quanto, purtroppo, insufficiente rispetto alla vastità del fenomeno ed alla carenza di posti letto e rifugi adeguati in cui accogliere i senza fissa dimora durante il periodo invernale.