La battaglia legale che vede protagonisti Signorini e Corona, al momento è stata vinta dal primo. Il Tribunale di Milano ha infatti accolto il ricorso presentato dai legali di Signorini: l'ex re dei paparazzi entro 48 ore dovrà cancellare tutti i contenuti sul web che possono ledere l'immagine o la privacy del giornalista, altrimenti dovrà pagare 2.000 euro di multa al giorno al conduttore per ogni violazione della disposizione. Inoltre Corona non potrà più pubblicare contenuti diffamatori su Signorini.

Il giudice dà ragione a Signorini

Signorini ha denunciato Corona per aver diffuso chat e video privati.

Oggi 26 gennaio, il Tribunale di Milano ha emesso la sentenza e ha accolto la richiesta dei legali di Signorini: l'ex re dei paparazzi ha 48 ore per rimuovere tutti i contenuti che possono ledere l'immagine e la privacy del conduttore del reality show. Il giudice ha anche stabilito che per ogni singola violazione del divieto o per ogni giorno di ritardo nella rimozione dei contenuti, l’imprenditore dovrà versare a Signorini la cifra di 2.000 euro. Inoltre a Fabrizio Corona sono state addebitate le spese processuali, quindi dovrà pagare una cifra di quasi 9.000 euro.

La reazione di Fabrizio Corona

Mentre Daniela Missaglia e Domenico Aiello, avvocati di Signorini, hanno espresso piena soddisfazione per la sentenza del giudice, Fabrizio Corona è tornato ad attaccare: "Questo è il Paese dove i potenti si proteggono tra loro e il diritto di cronaca vale solo se non disturba".

A tal proposito il diretto interessato ha precisato che nessuno riuscirà a mettergli il bavaglio: "Questa non è giustizia. È un sistema marcio. O facciamo rumore o ci seppelliscono nel silenzio che loro vogliono". Falsissimo non andrà in onda il 26 gennaio.

Cosa pensano alcuni utenti del web

Su X, diversi utenti hanno espresso un parere sulla querelle che vede protagonisti Signorini e Corona.

"Di cosa hanno paura?", ha incalzato un utente in difesa dell'ex re dei paparazzi. Selvaggia Lucarelli ha fatto una precisazione: "Non è vero che Corona non potrà più pubblicare nulla su Signorini. È una notizia che distorce la verità e che alimenta l’idea tossica che esista una censura. Lui può continuare a fare quel che vuole ma non in questa forma e riportando questi stessi contenuti". Un altro utente ha scritto: "Fare informazione non significa pubblicare video e chat private tra due persone".