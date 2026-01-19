Oggi, 19 gennaio, Stefano De Martino ha perso il papà: il signor Enrico è venuto a mancare all'età di 61 anni e a darne comunicazione sono stati diversi siti d'informazione, da Fanpage a quelli di Torre Annunziata. Il conduttore Rai era molto legato al padre e in tantissime interviste ha raccontato quando sia stato fondamentale nel suo percorso personale e professionale.

La notizia da Torre Annunziata

Nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 19 gennaio, in rete si è diffusa la notizia della scomparsa del padre di Stefano De Martino: il signor Enrico aveva 61 anni e pare facesse i conti con problemi di salute da un po' di tempo.

Il presentatore Rai, dunque, in queste ore ha perso una figura di riferimento, un uomo dal quale ha preso ispirazione sin da piccolo e al quale ha sempre sperato di assomigliare.

In passato l'ex ballerino di Amici ha raccontato del bel rapporto con il suo papà, del solido legame che hanno costruito da quando lui era solo un ragazzino che sognava di lavorare nel mondo dello spettacolo.

Nessuna informazione sulla puntata odierna di Affari tuoi

Al momento in cui scriviamo (le ore 16 del 19 gennaio), non si sa ancora se la puntata di Affari tuoi prevista per oggi andrà in onda oppure se sarà sostituita da altri programmi nel rispetto del lutto che ha colpito la famiglia De Martino.

La trasmissione di Rai 1 è registrata, ma la rete potrebbe decidere di saltare l'appuntamento di questo lunedì a causa di quello che è successo nel privato del conduttore che da due anni è il padrone di casa.

L'ospitata di Stefano a C'è posta per te

Solo pochi giorni fa, per la precisione sabato 17 gennaio, Stefano De Martino è stato ospite di Maria De Filippi a C'è posta per te.

Il conduttore Rai, infatti, è stato l'artefice di una sorpresa che ha emozionato tutto il pubblico e che è stata seguitissima fino alla fine.

A questa puntata ha partecipato anche Emma Marrone, storica ex del presentatore di Affari tuoi ed oggi sua grande amica.

I due hanno scherzato sui social ricordando il periodo in cui erano fidanzati, e quest'interazione ha fatto piacere a tutte le persone che li sostengono da quando studiavano nella scuola di Amici e speravano di diventare famosi.