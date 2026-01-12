T. K. Carter, attore che il pubblico italiano conosce soprattutto per il suo ruolo iconico di Nauls nello sci-fi cult La Cosa, diretto da John Carpenter nel 1982, è stato trovato morto nella sua abitazione a Duarte, in California. La polizia è arrivata sul posto dopo una segnalazione, ma da quello che è emerso non vi sarebbe alcun sospetto rispetto a cause di morte violenta.

Classe 1956, nato nella città di New York, ma cresciuto in California, l'attore aveva esordito sul grande schermo appena ventenne, alla fine degli anni Settanta, aveva poi continuato a recitare fino al 2007, quando aveva scelto di ritirarsi a vita privata.

Negli ultimi anni, era poi tornato al cinema e in alcuni ruoli in telefilm e serie televisive. La notizia della sua scomparsa ha suscitato reazioni di cordoglio da parte di fan e colleghi, con cui era rimasto in contatto anche dopo aver lasciato il mondo del cinema e della televisione.

Diventato famoso grazie al film La Cosa di John Carpenter

Dopo alcune piccole apparizioni sul grande schermo, l'attore aveva ottenuto una certa popolarità grazie al film Bastano tre per fare una coppia, con Goldie Hawn e Chevy Chase, in cui interpreta il ruolo di Chester, ma è un paio di anni più tardi che conosce un successo quasi inaspettato, quando viene ingaggiato per il cast del film La Cosa, diretto da maestro del genere horror e fantascientifico, John Carpenter.

La pellicola, tratta da un racconto di John W. Campbell, in un primo momento non ottiene alcun successo e anzi gli incassi al botteghino sono davvero scarsi e viene anche stroncato dalla critica. Questo non impedirà al film, in anni più recenti, di diventare un vero cult del genere e anzi si tratta di una pellicola imprescindibile per chiunque ancora oggi si accosti al cinema di fantascienza.

T. K. Carter interpreta nel film un cuoco, che apparentemente sembra un personaggio secondario, ma che poi diventa davvero di fondamentale importanza all'interno del gruppo, nel determinarne in particolare gli equilibri. Nauls è il ragazzo comune, dotato di grande razionalità, ma che poi nel tempo viene sommerso dalla paranoia e dalla paura per la creatura (la cosa) al centro della trama del film.

Gli altri ruoli di T. K. Carter, l'attore trovato morto in casa

Subito dopo aver preso parte alle riprese del film di John Carpenter, ritroviamo T. K. Carter sul piccolo schermo, protagonista della serie televisiva Un tocco di genio, insieme a Richard Gilliland, telefilm che venne aspramente criticato per gli stereotipi sugli afro-americani. Alla fine degli anni Ottanta, partecipa al telefilm Good Morning, Miss Bliss, la serie in tredici puntate da cui ha tratto origine poi l'iconico Bayside School, e a un episodio di un'altra serie cult, anche in Italia, ovvero La tata, con Fran Drescher nel ruolo di Francesca Cacace.

In anni più recenti, dopo essere tornato protagonista di alcune pellicole, T.

K. Carter è stato nel cast della serie televisiva Superstition e della sit-com Dave, la sua ultima apparizione sul piccolo schermo. Sul grande schermo, invece, è stato nel cast del film A 30 secondi dalla fine, pellicola diretta dal regista sovietico Andrej Končalovskij e candidata a tre premi Oscar, e della commedia 48 ore a Beverly Hills, di cui è il protagonista principale. Nel 1990 è poi Iceman in un'altra commedia, Fuori pista!, che non ottiene però consenso né tra il pubblico, né tra i critici.

Prima del ritiro dalle scene datato 2007, interpreta il ruolo di Lester Kincaid nel film Domino, con Keira Knightley e Mickey Rourke, mentre il suo ultimo film è stato Tornare a vincere, nel 2020, film diretto da Gavin O'Connor e interpretato da Ben Affleck, che in Italia non è mai arrivato in sala a causa delle restrizioni per il Covid-19. L'attore è anche ricordato come la voce di Nerdluck Nawt in Space Jam, nella versione originale dell'iconico film che vede nel cast "umano" anche Michael Jordan.