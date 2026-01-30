In un video su Instagram, Raffaella Scuotto si è resa protagonista di un duro sfogo nei confronti del suo ex Brando Ephrikian. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

ha detto di essere felice per aver chiuso una relazione tossica, ma al tempo stesso si è detta rammaricata perché ha aspettato troppo tempo: "Sono stata vittima di violenza fisica e psicologica".

La coppia si era conosciuta nel programma di Maria De Filippi: lei era scesa per il classico incontro al buio, mentre lui era seduto sul trono. Lontano dai riflettori i due giovani hanno vissuto momenti felici, ma anche delle crisi.

A settembre 2025, i due si sono lasciati definitivamente.

Lo sfogo di Raffaella

La storia tra Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian nata a U&D è giunta al termine, ma tra i due sembrano essere rimasto qualcosa in sospeso.

"Io ho scelto di perdonare, ma non sono mai riuscita ad andare avanti. So di essere stata tradita perché lui me lo ha confermato. Ma io ho scelto di andare avanti e ho scelto di andare avanti nonostante sia stata vittima di violenza psicologica e vittima di violenza fisica", ha esordito l'ex volto del dating show di Canale 5. Raffaella ha precisato che la sua famiglia ha scoperto determinate cose solamente quando lei ha deciso di interrompere la relazione. Scuotto ha poi aggiunto di essere venuta a conoscenza da amici in comune che, secondo Brando la loro era una "relazione di lavoro".

A quel punto la 26enne ha spiegato di non essere riuscita a chiudere la liaison seppur tossica perché si sentiva manipolata. A distanza di mesi, però, la diretta interessata è contenta di aver messo un punto a tutto ciò: "Mi ha tolto la dignità e mi ha svalutata, ma oggi sono felice di averlo lasciato".

Il parere degli utenti del web

Su X, le dichiarazioni di Raffaella Scuotto non sono passate inosservate.

Un utente ha scritto: "Quanto mi dispiace per Raffaella". Un altro utente ha aggiunto: "Brando sembrava letteralmente il principe azzurro, sempre calmo, pacato, educatissimo. Mai avrei pensato che fosse capace addirittura di violenza fisica, è proprio vero che l’apparenza inganna". Un altro utente ha commentato: "Premetto che le credo.

L'unica cosa che metto in dubbio è quando parla di 'violenza fisica' visto che l'episodio incriminato è uno spintone. È ugualmente grave, ma non bisogna mai ingigantire le cose". Tra i vari utenti c'è anche chi ha criticato Raffaella: "Tra la sponsorizzazione di una crema e prodotti vari, ha tirato fuori questa perla. Non dico che non le credo, ma è tutto un po' fuori luogo".