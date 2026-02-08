Antonio Medugno ha parlato dopo lo scandalo che lo ha coinvolto rispetto all'accusa rivolta ad Alfonso Signorini di violenza sessuale ed estorsione subita ai tempi della sua partecipazione al Grande Fratello vip: "In questa situazione io ho solo perso, non ci sto guadagnando niente. Di sicuro però io non devo vergognarmi di nulla“.

Antonio Medugno si apre dopo il caso Signorini

In una diretta su Tik Tok, Antonio Medugno é tornato a parlare agli utenti nel web dell'accusa contro Alfonso Signorini, lanciata nel podcast di Fabrizio Corona, Falsissimo.

Il modello di Napoli ha, così, voluto rispondere alle critiche degli haters che lo tacciano di essere alla ricerca di attenzione mediatica e popolarità e di voler fare parlare di sé, sfruttando l'accusa mossa tramite il podcast di Corona ai danni di Signorini.

"Vi assicuro che in questa situazione io ho solo perso, anche contratti lavorativi, ma ho perso di tutto", ha fatto sapere, per poi proseguire: "Dopo ciò che è successo ho ricevuto rifiuti in ambito lavorativo. Purtroppo è accaduto e mi hanno disdetto vari contratti per questa situazione che non è dipesa da me. Di sicuro io non devo vergognarmi di nulla".

Medugno ha fatto sapere di vivere male l'alta risonanza delle accuse mosse contro il conduttore di Mediaset e che la sua famiglia, prima delle rivelazioni, fosse ignara dei fatti accaduti.

É guerra legale tra Corona e Mediaset

Il modello napoletano ed ex concorrente al Grande Fratello vip crede di essere fortemente penalizzato nello spettacolo proprio per le conseguenze delle sue dichiarazioni contro Signorini. Tuttavia, sostiene di avere avuto coraggio, a differenza di altri, di parlare esponendosi contro il conduttore di Mediaset: "Il sistema è marcio e c’è abuso di potere, lo so. Però io non incolpo chi non si libera, non do colpe a nessuno, perché io ero il primo a provare vergogna e paura di tutto".

Intanto, é guerra aperta tra Fabrizio Corona e Mediaset. L’ufficio legale dell’azienda di Cologno Monzese ha chiesto la rimozione di tutti i contenuti di Falsissimo e dei profili social dell’ex re dei paparazzi che, al momento, sui social del web (Instagram, Facebook, TikTok) sono ancora oscurati.

Stando a quanto raccontato da Ivano Chiesa, avvocato di Corona, in un video pubblicato successivamente, Mediaset avrebbe infatti presentato delle missive ad alcuni locali pubblici e discoteche della città meneghina ed esortato i gestori a "presidiare e controllare i comportamenti degli ospiti delle serate" e a non "diventare corresponsabili di condotte illecite".