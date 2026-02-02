Iniziati da questa domenica, in quasi tutte le principali città italiane le festività di Carnevale, con le sue tradizioni e le sue classiche sfilate dei carri allegorici per le vie dei principali dei comuni.

A Sarno è iniziato il Carnevale Sarnese, con un fitto programma di eventi iniziati proprio questa domenica e che si concluderanno addirittura il 15 marzo, un mese e mezzo di eventi, di sfilate e rassegne di carri allegorici. Tuttavia proprio nella sfilata d'innaugurazione dei carri allegorici qualcosa

Cosa è successo al Carnevale di Sarno

Nella sfilata dei carri al mattino, mentre il corteo passava per Corso Vittorio Emanuele, una delle principali vie del centro cittadino, l'ultimo carro ha ceduto ed è crollato sulla folla sottostante, colpendo due uomini ed una bambina di 9 anni che sono rimasti feriti.

Fortunatamente la struttura del carro è rimasta integra ma un pezzo staccandosi ha colpito una parte della folla e, da una prima ricostruzione dei fatti, uno dei due uomini colpiti dal pezzo avrebbe travolto la bambina che avrebbe riportato fratture ad entrambe le gambe. Veloci e pronti sono stati i soccorsi, segno che il Comune di Sarno, aveva ben predisposto le vie di fuga e l'agibilità di eventuali soccorsi.

I due uomini sono stati portati al Pronto Soccorso locale e già dimessi, riportando solo lievi contusioni, la piccola invece è stata portata prima all' Ospedale Umberto I e poi trasportata all'Ospedale Pediatrico Santobono di Napoli.

Il Sindaco di Sarno, Francesco Squillante, l'Associazione "Carnevale Sarnese" e il Presidente dell'Associazione "La Rinascita" in una nota si dichiarano profondamente dispiaciuti dell'accaduto.

Il primo cittadino di Sarno, proprio riguardo alla giornata di festività del carnevale ha sospeso ogni attività per la giornata d'innaugurazione. Un gesto dovuto, per un fatto che poteva segnare l'inizio di una tradizione, ma anche una tragedia di ben altre proporzioni.