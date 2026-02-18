Il fratello di Matteo Franzoso, lo sciatore azzurro scomparso tragicamente in Cile, ha lanciato un duro attacco sui social media. Michele Franzoso, questo il suo nome, ha pubblicato un reel su Instagram rivolgendosi a Giovanni Franzoni, medaglia d’argento nella discesa ai Giochi di Milano Cortina, con parole cariche di dolore e risentimento: “Qualcuno dice di essere il fratello di Matteo. Io sono il suo solo fratello. Io ero al suo funerale. Qualcun altro non c’era. È molto egoista e una mancanza di rispetto. Fatemi sapere chi è chi”.

Il contesto della polemica

Il riferimento di Michele Franzoso sembra essere diretto a Giovanni Franzoni, che ha più volte dedicato i suoi recenti successi – tra cui le vittorie in Super-G a Wengen e la discesa di Kitzbühel – alla memoria di Matteo Franzoso. Franzoni ha persino tatuato il numero “28"51”, l’ultimo intermedio registrato da Matteo prima dell’incidente fatale, un gesto che sottolinea il profondo legame che lo univa al compianto atleta.

Il ricordo di Matteo e il legame con Franzoni

Matteo Franzoso perse la vita in un incidente durante un allenamento in Cile lo scorso settembre. Giovanni Franzoni, oltre a essere un atleta di successo, ha spesso espresso il suo legame con Matteo, definendolo un “fratello di pista”.

Il ricordo di Franzoso è una costante fonte di motivazione per Franzoni nelle sue competizioni, un modo per portare con sé l'amico e compagno di squadra.

Il legame tra Franzoni e Matteo Franzoso

Il rapporto tra Giovanni Franzoni e Matteo Franzoso era descritto come profondissimo. Per Giovanni, Matteo era un vero e proprio “fratello di pista”, e il suo ricordo continua a essere una costante fonte di motivazione in ogni competizione. Questo legame è emerso con forza anche in occasione del passaggio della fiaccola olimpica a Sestriere, dove Michele Franzoso, fratello di Matteo, partecipò come tedoforo insieme alla sorella di Matilde Lorenzi, un altro giovane atleta scomparso. Un gesto che simboleggiava il forte legame tra il ricordo degli atleti e il contesto dei Giochi di Milano Cortina.