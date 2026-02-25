Oggi, 25 febbraio, Helena Prestes ha avuto una notizia che non avrebbe mai voluto ricevere: il papà è venuto a mancare dopo un ictus e un lungo periodo in ospedale. La modella ha postato su Instagram un messaggio con una dedica per il padre Antonio da parte sua e delle sorelle, e poi ha chiesto a chi la segue di rispettare il momento delicato che tutta la sua famiglia sta vivendo.

Il triste annuncio di Helena

Sono passate poche settimane da quando Helena è stata in Brasile per sincerarsi delle condizioni di salute del papà, colpito da un ictus che lo ha tenuto in ospedale per tanto tempo.

Quando è stata ospite a Verissimo Prestes ha spiegato che è rientrata in Italia per motivi di lavoro, ma che la situazione in cui versava il padre Antonio era ancora molto precaria.

Purtroppo in queste ore è arrivata la notizia che nessuno sperava di sentire: la modella e le sue sorelle hanno perso il papà ed è stata proprio la 35enne ad annunciarlo sui social con un messaggio breve ma significativo.

"Ciao papà. Ci hai insegnato tanto e ti porteremo sempre nel cuore", è la tenera dedica che Helena ha fatto all'uomo con il quale ha avuto un rapporto altalenate e conflittuale sin dall'adolescenza.

La richiesta ai fan

La seconda parte del messaggio con il quale Helena ha annunciato la morte del papà, è rivolta alle tantissime persone che la seguono sui social.

"Faccio questo post soltanto per chiedere un po' spazio in rispetto di questo momento delicato", ha concluso la modella sul suo profilo Instagram.

La 35enne ha parlato anche per le sorelle Mariana e Livia, infatti la dedica al padre è scritta al plurale proprio a nome di tutta la famiglia Prestes.

Il racconto del viaggio in Brasile

Helena è volata in Brasile non appena ha saputo dell'incidente del papà e ci è rimasta per circa tre settimane.

Nelle interviste che ha rilasciato quando è tornata in Italia, inoltre, la donna ha parlato apertamente delle difficoltà che ha dovuto affrontare nella sua città d'origine, dei momenti di tensione che ha vissuto e delle responsabilità che ha deciso di assumersi nonostante il rapporto non idilliaco con il padre.

"Ho imparato a restare anche quando fa male", ha dichiarato Prestes.